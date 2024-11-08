Asgari Ücret Zammı Beklentisi: %20-30 - Son Dakika
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Asgari Ücret Zammı Beklentisi: %20-30

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Ekonomist Gür, asgari ücrete yapılacak zammın %20-30 aralığında olacağını ve enflasyon üzerinde şüpheler bulunduğunu belirtti.

08.11.2024 11:26
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(ANKARA) - Yıl sonuna yaklaştıkça milyonlarca asgari ücretli vatandaş için asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. ANKA Haber Ajansı'na konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Prof. Dr. Timur Han Gür, asgari ücrete gelecek zammın yüzde 20-30 arasında olacağını söylerken, Türkiye'de enflasyon ölçümünde şüpheler olduğunu belirtti. Gür, "ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamı TÜİK'in rakamının iki katı. Asgari ücret zammını neye göre vereceksiniz" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Timur Han Gür, yeni yılda asgari ücrete yapılacak artışa ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gür, şunları kaydetti:

"Benim beklentim, tabi ki enflasyonu tamamen bertaraf edecek, dolayısıyla biraz da büyüme oranı kadar refah payı verecek oranda zam yapılması. Bu da yüzde 20-30 arası olacak. Ama tabi önümüzdeki iki ayın enflasyonist gidişine de bakılarak yapılacak.

"Enflasyonun ölçümü noktasında çok ciddi şüpheler var"

Burada enflasyon hesabı çok daha önemli. Hangi enflasyona göre siz bu zamnları veriyorsunuz? Türkiye bu enflasyonist ortama alışık olduğu için endeksleme yaparak ücretleri enflasyona eşitliyor. Burada esas problem enflasyonu ölçmek.Türkiye'de öyle bir noktaya geldik ki enflasyonun ölçümü noktasında çok ciddi şüpheler var. Farklı kesimlerce yapılan endeksler aynı şeye bakarak farklı rakamlar veriyor. ENAG var aynı ürün ve aynı ağırlıktaki mallara bakarak, hizmetlere bakarak enflasyonu ölçüyor, resmi TÜİK'in enflasyonunun iki katı. Şimdi zamı neye göre vereceksiniz? Enflasyon oranı nedir? Bu belirli değil ki. Böyle bir ülke olamaz. Amerika'da enflasyonu bir kamu kuruluşu izliyor ve açıklıyorsa üzerinde bir manipülasyon var mıdır? Baskı var mıdır? Erteleme var mıdır? Bunun gibi şeyler konuşulmaz bile. Ama maalesef bizde geldiğimiz nokta bu. Bu cambazlık işi maalesef çok uzun zamandır ekonomonin üzerine yerleşmiş bir şey. Sokağa sorun bir yıllık enflasyon yüzde 48'mi?

"Vatandaş domatesi 20 liraya alıyorsa şu an 40 lira yüzde 100 fiyat artışı var"

Vatandaş her aldığı ürünü karşılaştırsın yüzde 100 fiyat artışı var. Yani domatesi 20 liraya alıyorsa şu an 40 lira. Herkesin enflasyonu farklı çıkabilir ama TÜİK'in bunu ortalama olarak doğru düzgün hesaplaması ve bunu kamuoyuna şeffaf bir biçimde kamuoyuna açıklaması lazım. Hangi ürün ne kadar arttı ve bu fiyatı nereden aldınız? Kime danışarak o fiyat artışlarını hesaplıyorsunuz? Dolayısıyla da üretici veya satıcı firma hangisi? Bunları açıklamayı durdurdu TÜİK. Bunu açıklamayı durdurunca şüphe başlıyor. Fiyat alış dönemlerinde baskılama ortaya çıkıyor. Hele de Türkiye'de yıl sonuna geldiğimizde dikkat çekici oluyor çünkü ücret artış ve zamlar belli oluyor. Az vermek için baskılama yoluna gidiyorlar. Maalesef sorun bu."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Asgari Ücret Zammı Beklentisi: %20-30 - Son Dakika

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