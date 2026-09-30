Asghar Farhadi, Adana Altın Koza\'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü\'nü aldı

(ADANA) - 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde dünya sinemasının usta yönetmeni Asghar Farhadi'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi. Ödülü Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer'in takdim ettiği Farhadi, "Ustalık Sınıfı" etkinliğinde de sinemaseverlerle bir araya geldi.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin dördüncü gününde Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.

"BU SAHNEDE ONUNLA BİRLİKTE OLMAKTAN BÜYÜK KEYİF DUYUYORUM"

Ödül töreninde konuşan Geçer, festivalin yaklaşık 60 yıllık bir emeği yansıttığını belirterek, "Bir filmin arkasında da tıpkı bir kozanın büyük emekle, uzun sürede oluşması gibi büyük emek var, belki binlerce insanın çalışması var. Bu sahnede sinemaya büyük emek vermiş bir üstatla birlikte olmaktan büyük keyif duyuyorum. Onu bir Adanalı olarak Adana'da ağırlamak büyük mutluluk. Sinema karanlıkta izlenir ama hayat aydınlıkta yaşanır. Üstatla burada olmaktan büyük keyif aldım. Aydınlık güzel günler diliyorum. Ülkemiz adına, dünyamız adına güzel, temiz bir çevre, güzel bir yaşam diliyorum" dedi.

Farhadi, son filmi "Kesişen Hayatlar"ın Türkiye prömiyerinin ardından düzenlenen Ustalık Sınıfı'nda sinemaseverlerle bir araya geldi. Sinema yazarı Esin Küçüktepepınar'ın sunumuyla gerçekleşen etkinlik sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.