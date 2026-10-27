Ashita no Joe mangasıyla ünlenen Chiba Tetsuya 87 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ashita no Joe mangasıyla ünlenen Chiba Tetsuya 87 yaşında yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kodansha, manga sanatçısı Chiba Tetsuya'nın perşembe günü Tokyo'da hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu; ölüm nedeni açıklanmadı. 87 yaşındaki Chiba, Ashita no Joe ile Japonya'da büyük ilgi görmüş, savaş anılarını eserlerine yansıtmış, savaş karşıtı çalışmalara imza atmıştı.

Japonya'ya özgü çizgi roman türü olan "manga"nın tanınmış sanatçılarından Chiba Tetsuya, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Chiba'nın eserlerini okuyucuların beğenisine sunan yayınevi Kodansha, yaptığı açıklamada, sanatçının perşembe günü Tokyo'da bir hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Manga sanatçısı Chiba'nın ölüm nedeni açıklanmadı.

Chiba, eserlerinde genç sporcuların hayat ve kariyer mücadelesini anlatırken, çocukluğunda yaşadığı savaş anılarını da otobiyografik hikayelerine ve mangalarına yansıttı. Sanatçı, savaş karşıtı çalışmalara da imza attı.

Ünlü manga sanatçısı Chiba, yetim bir gencin profesyonel boksör olma mücadelesini anlatan "Ashita no Joe (Fighting for Tomorrow)" adlı mangasıyla Japonya'da büyük ilgi görmüştü.

Serinin kahramanı Joe Yabuki'nin kurgusal rakibi için düzenlenen sembolik cenaze törenine hayranlar da katılmıştı.

Çin'de savaş yılları

Ocak 1939'da Tokyo'da dünyaya gelen Chiba'nın ailesi, doğumundan birkaç ay sonra Japonya'nın işgal ettiği Çin'in kuzeydoğusuna taşındı.

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu 1945'te de ailesiyle Çin'de bulunan Chiba'nın bu yıllardaki anıları, sonraki eserlerini ve savaş karşıtı çalışmalarını etkiledi.

Kaynak: AA
Kültür SanatJaponyaGüncelTokyoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı Yamal’dan kadın hayranına şaşırtan yanıt Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
Sokak ortasında genç kıza büyük şok “İnşallah karım olursun“ deyip... Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 16:19:21. #7.13#
SON DAKİKA: Ashita no Joe mangasıyla ünlenen Chiba Tetsuya 87 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei