Asidi Su Sanarak İçen Adam Hayatını Kaybetti

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde su sandığı asidi içen Ahmet İnanç (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi. Turşuculuk yapan Ahmet İnanç, evinde bulunan şişedeki asidi, su sanarak içti. İnanç'ın fenalaştığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesin sonrası İnanç, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet İnanç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
