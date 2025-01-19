Aşık Maşuk Kehanet Ocağı Turizme Kazandırılmalı - Son Dakika
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Aşık Maşuk Kehanet Ocağı Turizme Kazandırılmalı

Aşık Maşuk Kehanet Ocağı Turizme Kazandırılmalı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Aşık Maşuk Kehanet Ocağı'nın, genç kızların evlenmek, işsizlerin iş, çocuğu olmayanların çocuk için dilek tuttuğu ve adakların kesildiği önemli bir yer olduğu belirtilerek turizme kazandırılması gerektiği vurgulandı. Yerel halk, bölgenin ziyaretçileri tarafından sık sık ziyaret edildiğini ve turizm potansiyelinin değerlendirilebileceğini ifade etti.

19.01.2025 11:24  Güncelleme: 11:27
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HATAY'ın Samandağ ilçesinde yöre halkı, genç kızların evlenmek, işsizlerin iş, çocuğu olmayanların çocuk için dilek tuttuğu, adakların kesildiği Aşık Maşuk Kehanet Ocağı'nın turizme kazandırılmasını istiyor.

İlçenin Kapısuyu Mahallesi'nde yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle ulaşılan dağ yamacındaki kuyu, Aşık Maşuk Kehanet Ocağı olarak biliniyor ve yaklaşık 50 basamaklı bir merdivenle çıkılıyor. Kimilerine göre yüz yıllar önce dağdan gelen suyu biriktirmek için kaya oyularak kuyu oluşturuldu. Bir başka rivayete göre ise burası düşman saldırılarından gizlenmek için yapıldı. Kuyu ve yanındaki mağaranın turizme açılması isteniyor. Genç kızların evlenmek, işsizlerin iş, çocuğu olmayanların çocuk için dilek tuttuğu, adakların kesildiği Aşık Maşuk Kehanet Ocağı, yöre halkı tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

'KUYUYA DİLEKLERİNİ ATIYORLAR'

Bölgenin turizme kazandırılması gerektiğin belirten mahalleliden Mehmet Yüksel, "İnsanlar adaklar adıyor, dilekler tutuyor. Samandağ'ın önemli tarihsel değeri olan bir alan. Kuyuya dilekleri atıyorlar, para isteyen para atıyor. Dua edip, adaklar kesiliyor. Bölge turizme kazandırılırsa hem bilinirliği çok daha artar hem de bölge ekonomisine katkısı olur" dedi.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: DHA

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