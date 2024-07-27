Aşık Veysel'in kızı Hayriye Özer hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Aşık Veysel'in kızı Hayriye Özer hastaneye kaldırıldı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en küçük kızı 81 yaşındaki Hayriye Özer, beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Özer'in tedavi süreci devam ediyor.

27.07.2024 20:15
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Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en küçük kızı 81 yaşındaki Hayriye Özer, beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Özer, 5 Temmuz'da Balıkesir'deki yazlığında ailesi ve komşularıyla birlikteyken fenalaştı. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özer'in beynine pıhtı attığı anlaşıldı ve 12 gün boyunca yoğun bakımda kaldı.

Ailesinin talebi ve doktorların da izniyle İstanbul'a getirilen Özer, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Hayriye Özer'in kızı Çiğdem Özer, annesinin yoğun bakımdaki tedavi sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Doktorların yakın ilgisi için teşekkürlerini ileten Özer, "Babası Aşık Veysel'in kalbinin güzelliğini taşıyan, engin sevgi ve hoşgörü sahibi iyilik timsali annemizin iyileşmesini ve aramıza dönmesini bekliyoruz. Küçükten büyüğe herkesin sevgisine mazhar olmuş, kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayan annemiz için dua ediyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Hayriye Özer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aşık Veysel'in kızı Hayriye Özer hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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