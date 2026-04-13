Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşıklar Yolu'nda HIIT Etkinliği

13.04.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde 'Aşıklar Yolu'nda HIIT etkinliği düzenlendi, spor ve doğa bir araya geldi.

Muğla'nın Ula ilçesinin Akçapınar Mahallesinde "Aşıklar Yolu" olarak da bilinen dev okaliptüs ağaçlarının bulunduğu yolda yüksek yoğunluklu antrenman (HIIT) etkinliği gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ula Belediyesi işbirliğinde düzenlenen program, okaliptüs ağaçlarının oluşturduğu doğal tünel görünümüyle bilinen güzergahta yapıldı.

Hafta sonu düzenlenen etkinliğe katılanlar, eğitmen Ecem Arlı yönetiminde ve DJ performansı eşliğinde tempolu egzersiz yaptı.

Katılımcılar, "Aşıklar Yolu" olarak da anılan bölgede kısa süreli ancak yüksek yoğunluklu çalışmalar içeren HIIT antrenmanıyla hem spor yaptı hem de doğayla iç içe vakit geçirdi.

Organizasyon, bölgenin turistik cazibesiyle sağlıklı yaşam bilincini bir araya getirmeyi hedefliyor.

"Etkinlikler devam edecek"

Etkinliğe katılarak sporcularla bir araya gelen Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Ağaçlı Yol'un bu tür sosyal ve sportif faaliyetler için oldukça uygun bir alan olduğunu belirtti.

Caner, halk sağlığını teşvik eden organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, doğal alanlarda düzenlenen benzeri spor etkinliklerine ilginin her geçen gün arttığını, bu tür programların farklı bölgelerde de sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 15:25:01. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.