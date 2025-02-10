Asil Nadir Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) - Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir, KKTC'de tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Kolan British Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören iş insanı Asil Nadir'in yaşamını yitirdiğini, eşi Nur Nadir açıkladı. Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı, dün yaptığı açıklamada Nadir'in genel durumunun ciddiyetini koruduğunu ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel yayımladığı mesajda, "Asil Nadir'in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyim. İş dünyasında vizyonu, girişimciliği ve cesaretiyle büyük başarılara imza atan Asil Nadir, sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da önemli bir iz bırakmış, çalışkanlığı ve azmiyle birçok insana ilham vermiş değerli bir iş insanıydı. Kendi sınırlarını aşarak dünya çapında başarılar elde eden ve ekonomi, basın, medya, eğitim gibi birçok alanda katkılar sunan Asil Nadir, üretime, istihdama ve toplumsal gelişime verdiği destekle hatırlanacaktır. İş dünyasındaki liderliği ve yarattığı değerler, gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir. Kendisini saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Lefke kentinde 1 Mayıs 1941'de doğan Asil Nadir, 20'li yaşlarında İngiltere'ye taşınmış, konfeksiyon, gıda, elektronik ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstermişti. Basın sektöründe de ismini duyuran Asil Nadir, bir dönem Türkiye'de Güneş ve Günaydın gazetelerini de satın almış, KKTC'de Kıbrıs gazetesini kurmuştu.