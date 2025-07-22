Asım Gültekin Anma Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Asım Gültekin Anma Programı Gerçekleştirildi

Asım Gültekin Anma Programı Gerçekleştirildi
22.07.2025 23:43
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Asım Gültekin'in vefatının 5. yılında anma programı düzenlendi, katılımcılar anılarını paylaştı.

Yazar, dergici ve eğitimci Asım Gültekin'in vefatının 5. yılında Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) ve İz Yayıncılık tarafından düzenlenen "Asım Gültekin'i Anma Programı", Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi Divan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan DERGİBİR Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ayar, etkinliği Asım Gültekin'in ardından bıraktığı güzellikleri konuşmak için düzenlediklerini belirtti.

Gültekin'in yayıncılar ve dergi camiası için "toparlayıcı ve öncü bir isim" olduğunun altını çizen Ayar, "O, her yere koşturan, aşık olanların derdini dinleyen, canı sıkılanların halleriyle hemhal olan biriydi. Cihan Aktaş, Kovid-19 salgını sırasında alışverişini Asım Ağabey'in yaptığını söylemişti. Bu anlamda o, bir ihtiyacınız olduğunda aranılan ve akla gelen ilk isimdi." dedi.

Ayar, Gültekin'in vefat haberini aldığında çok üzüldüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Her ölüm üzücüdür ama Asım Gültekin'in vefatı beni ayrıca çok etkilemişti. Haberi aldığımda bunun bir şaka olduğunu düşünmüştüm. Zira o, zamanında bir gazeteye kendi ölüm ilanını vermişti. Asım Gültekin, eksikliğini her zaman hissettiğimiz bir isim olmaya devam ediyor. Rasim Özdenören, onun ardından 'sağ kolumu kaybetmiş gibiyim.' demişti. Bu söz, onun boşluğunu en iyi anlatan ifadeydi."

"Asım Gültekin, hayra dokunulan her platformda yer almıştır"

Yayıncı Kamuran Güneri, Gültekin'le kıymetli vakitler geçirdiğini dile getirerek, "Asım Gültekin, hayra dokunulan her platformda yer almıştır. Onunla dergi ve gençlik çalışmaları vesilesiyle tanışmış, bir araya gelmiştik. Asım, dergi fuarları başta olmak üzere birçok etkinlikte binlerce çocuğa dokundu. O çocuklar büyüdü ve bugün önemli yerlerdeler. Onun gençlerle ilgili yaptığı çalımalar, bugün üzerinde fazlasıyla durulması gereken bir anlama sahiptir." ifadelerini kullandı.

Asım Gültekin'in, gittiği her yerde "gürül gürül çağlayan" bir isim olduğunu söyleyen Güneri, yaptıklarıyla herkes için önemli bir örnek olduğunu sözlerine ekledi.

"Asım Gültekin, birçok yayınevinin gönüllü çalışanıydı"

İz Yayıncılık'ın sahibi Eren Kahraman, Asım Gültekin'le erken yaşlarında tanıştığını belirterek, "Asım ağabeyin en büyük ilgisi çocuklar ve gençlerdi. Ben de onlardan birisiydim. Çocuklar ve gençler için kitapları soyuttan somuta dönüştürmüştü. O, kitabın hepimizin hayatında olmasını istemiş ve bunun için çaba sarf etmişti." diye konuştu.

Gültekin'in önemli çalışmalara imza attığını anlatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Asım Gültekin, birçok yayınevinin gönüllü çalışanıydı. Piyasanın itici gücüydü. Bizim onunla yollarımız yıllar sonra, 2019'da İz Yayıncılık'ta keşişti. O dönemde birçok projeye karar vermiştik ve bunların birçoğunu yerine getirdik. Pandemi döneminde de tasarladığımız bu çalışmalarımıza hız vermeden devam ettik ve normal zamanlardan daha çok yayın yaptık. En büyük hayali Rasim Özdenören'in önderliğinde bir dergi çıkarmaktı. Derginin ismi ise 'İstanbul'da Yeni Zamanlar' olacaktı fakat ne yazık ki bunu gerçekleştirmek kısmet olmadı."

Kahraman, Gültekin'in "iğneyle kuyu kazan bir derviş olduğuna" dikkati çekerek, "Kitap ve yazıyla bir insana ulaşmak, onun en önemli dertlerinden birisiydi." dedi.

Yazar Osman Toprak da Gültekin'in önemli projelerinden ve çalışmalarından birisinin "www.dünyabizim.com" internet sitesi olduğunu söyleyerek, "Dünyabizim, soyut fikirlerin somutlaşmasının bir ifadesiydi. O, yazmanın değerini bilen ve bunun karşılığının verilmesini çok önemseyen birisiydi. Telif konusunda çok hassastı. Bu ve benzeri yaptığı birçok işle hepimizde önemli izler bırakmıştı. Asım Gültekin, aşık birisiydi ve yaptığı işleri de bu aşk ve sevgiyle yapan bir gönül insanıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Anma töreni, katılımcıların Asım Gültekin'le ilgili görüş ve anılarını paylaşmalarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Asım Gültekin Anma Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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