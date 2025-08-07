Aşırı Sağcı Bakan Smotrich'in Provokatif Ziyareti

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altında tuttukları Batı Şeria'ya düzenlediği provokatif ziyarette "Araplara Ölüm" yazılı grafitinin önünde fotoğraf çektirdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Bakan Smotrich, provokatif ziyarette bulunduğu yasa dışı yerleşim yeri Sa-Nur'un da aralarında olduğu, Batı Şeria'da 2005 yılında boşalttıkları tüm yasa dışı yerleşimlerini tekrar eski haline getireceklerini söyledi.

Smotrich, Filistin topraklarını gasbeden bazı İsraillilerle "İsrail halkı Sa-Nur'a geri dönün!" ve "Araplara ölüm" yazılı grafitilerin önünde fotoğraf çektirdi.

Fotoğraflar, Batı Şeria'nın kuzeyinde çok sayıda yasa dışı Yahudi yerleşim birimini bünyesinde bulunduran Şomron Bölge Konseyi tarafından yayımlandı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakanın önünde poz verdiği "Araplara Ölüm" yazısının fotoğraflar paylaşıldıktan sonra fark edildiği öne sürüldü.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altında tuttukları Batı Şeria'nın ilhak edilmesini savunuyor.

Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan ve Tel Aviv yönetimi tarafından tanınan yerleşimleri sık sık ziyaret ediyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ait, aralarında Sar-Nur'un da bulunduğu yasa dışı yerleşim biriminin boşaltılmasına ilişkin 2005 yılında verilen talimatı geçen yıl iptal etmişti.

İsrail'in o dönem aldığı karar çerçevesinde Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri Sa-Nur, Ganim ve Kadim'e fanatik Yahudilerin girişine izin verilmemesi öngörülmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.