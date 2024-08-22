Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü, 9 kişi yaralandı

Geniş Video İzle

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacından kopan dallar, kahvehanede oturanların üzerine düştü. Olayda 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

22.08.2024 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacından kopan dallar, kahvehanede oturanların üzerine düştü. Olayda 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kemalpaşa ilçesinde saat 21.00 sıralarında eski çarşı olarak bilinen meydanda yer alan 121 yaşındaki çınar ağacının dalları koptu. Meydana gelen olayda, çınar ağacının altındaki kahvehanede oturan 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. 2 ağır yaralı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 7 hafif yaralı ise Kemalpaşa Devler Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, asırlık çınardan kopan dallar ise belediye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası olay yerinden kaldırıldı.

BAKANLIK TARAFINDAN ANIT AĞAÇ BELİRLENMİŞ

Öte yandan, 2'si ağır 9 kişinin yaralanmasına neden olan ağacın, 'Doğu Çınarı' türü olduğu ve 121 yaşında olduğu öğrenildi. Kemalpaşa ilçesinde yer alan asırlık çınar ağacının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca anıt ağaç olarak belirlendiği bildirildi.

Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü, 9 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Kemalpaşa, Çınar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Boğaz’da bu inşaata kim izin verdi Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor Boğaz'da bu inşaata kim izin verdi? Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
17:21 Her geçen saniye abone yağıyor Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı
17:17 Türkiye tarihinde bir ilk Kabine toplantısı Ahlat’ta yapılacak Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak
16:51 Şenol Güneş detayı çok konuşulur Lugano’dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım
16:28 Tayland’da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı Tayland'da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı
16:19 Taraftarı sıkıntı bastı Rodrigo Becao’nın talipleri artıyor Taraftarı sıkıntı bastı! Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 12:58:19. #1.12#
SON DAKİKA: Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement