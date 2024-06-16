Asırlık gelenek: Binlerce kişi bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asırlık gelenek: Binlerce kişi bayramlaştı

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde yapılan asırlık gelenekte binlerce kişinin aynı anda bayramlaştığı belirtildi. 90 yıldır süren geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı dolayısıyla belde mezarlığında gerçekleşti. Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, bayramlaşmanın kardeşlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

16.06.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asırlık gelenek: Binlerce kişi bayramlaştı

EDİRNE - Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde yapılan asırlık gelenekte binlerce kişinin aynı anda bayramlaştı.

10 binlerce kişi sıraya geçti

Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde yapılan 90 yıllık geleneksel bayramlaşma töreni bu bayramda yinelendi. Kurban Bayramı dolayısı ile belde mezarlığında yapılan ve binlerce kişinin katıldığı bayramlaşma esnasında uzun kuyruklar oluştu.

Asırlık gelenek haline gelen bayramlaşma

Selanik'te yaşanan, mübadele yıllarından sonra beldeye yerleşen vatandaşlar, 90 yıldır kalan geleneği sürdürmeye çalışıyorlar. Belde mezarlığında yapılan duaların ardından Küplü'nün hacıları ve en yaşlılarının sıra girmesiyle başlayan bayramlaşma töreni sırasında çok uzun kuyruklar oluştu. İlk bayramlaşma camilerde yapıldı. Yaşlısı, genci sabah erken saatte camilere giden Küplü'de vatandaşlarda hep beraber kıldıkları namazın ardından bayramlaştılar.

"90 yıldır bu bayramlaşma yapılıyor"

Kılınan namaz sonrasında herkes birbiriyle bayramlaşarak yaşadıkları bayram sevincini paylaştı. Küplü'de yapılan bayramlaşma törenlerinin yaklaşık doksan yıldır bu şekilde yapıldığını belirten Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, "Küplü'de dini bayramlarımızda geleneksel olarak yaptığımız bayramlaşmanın gerçekleştiği hepimizin yakınlarının ebedi istirahat için yaptığı yer olan mezarlık yanındayız. Bayramların bayramlaşma töreni buraya katılabilen buraya gelebilen tüm halkımızın katılımıyla gerçekleşiyor. Mübadele zamanından sonra dedelerimizin yerleştiği Küplü beldemizde olağanüstü durumlar olmadıkça burada toplanarak hep birlikte vefat etmiş yakınlarımızın kabirlerini ziyaret ederek dualarımızı yaparız. Kardeşliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla uzun bir süre oluşturarak bayramlar açıyoruz. Uzun yıllardır süren bu gelenek bundan sonra da devam edecek birlikte olmak birlikte hareket etmek bir arada yaşamak bu güzel geleneğin devam etmesini sağlıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Edirne, Altay, Küplü, Meriç, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asırlık gelenek: Binlerce kişi bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Rusya’da rehine krizi DEAŞ’lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
15:09 Namaz çıkışı Özel’i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil
14:58 Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı
13:39 “İttifakta çatlak“ iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli’den ilk temas "İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk temas
13:07 Bayram günü infial yaratan olay Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
16:08 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Brezilya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi
15:21 Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
15:18 Bayram günü verip veriştirdi İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti
14:57 Türkiye’nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı
14:39 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi
14:31 Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
14:30 Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü
13:54 İşçi değil, köle aranıyor Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek İşçi değil, köle aranıyor! Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek
13:50 Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 16:29:19. #1.12#
SON DAKİKA: Asırlık gelenek: Binlerce kişi bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement