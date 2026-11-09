ASIRLIK MEKTEPLER - Zonguldak'ta kışladan dönüştürülen okul, mesleki eğitim geleneğini yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ASIRLIK MEKTEPLER - Zonguldak'ta kışladan dönüştürülen okul, mesleki eğitim geleneğini yaşatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
ASIRLIK MEKTEPLER - Zonguldak\'ta kışladan dönüştürülen okul, mesleki eğitim geleneğini yaşatıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ASIRLIK MEKTEPLER - Zonguldak\'ta kışladan dönüştürülen okul, mesleki eğitim geleneğini yaşatıyor
Haber Videosu

- Cumhuriyet'in ilk yıllarında "Yüksek Maden Mühendisliği Mektebi" adıyla eğitim öğretime başlayan okulun mezunları arasında şair Behçet Kemal Çağlar ve eski bakan Zeki Çakan da bulunuyor İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin: "Okulumuz geçmişten günümüze geldiği bu noktada eğitim anlayışı, yetiştirdiği insan profili ve mesleki eğitime sunduğu katkılar açısından kentimizin ve ülkemizin tarihi okullarından biri olma misyonunu devam ettiriyor"

Zonguldak'ta 1924 yılında "Yüksek Maden Mühendisliği Mektebi" adıyla eğitim hayatına başlayan Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir asrı aşan köklü geçmişiyle mesleki eğitim geleneğini sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarihsel geçmişi, mimari özellikleri ve mesleki eğitime katkısı ele alındı.

Okulun tarihsel sürecinin başlangıcını oluşturan yapı, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Yayla Mahallesi'nde havzadaki maden şirketlerinden toplanan parayla askeri kışla olarak inşa edildi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında eğitim öğretime başlayan Yüksek Maden Mühendisliği Mektebi, iki katlı bir binada üç sınıflı ve ortaokul mezunlarını kabul eden yatılı okul olarak eğitim verdi.

Başlangıçta yalnızca basit bir kimya laboratuvarına sahip olan okul, parasız yatılı eğitim imkanıyla çoğunluğu Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen, olanakları sınırlı eğitim azmi yüksek öğrencilere kapılarını açtı.

Öğrenci ve eğitim imkanlarının geliştirilmesi kapsamında 1927'de bugün "Elektrik-Elektronik Alanı Atölyesi" olarak kullanılan bina inşa edildi. Yerleşkeye 1934 yılında ise günümüzde derslik olarak kullanılan ana bina eklendi.

Kısa sürede gelişen okulda zamanla Fransızca olarak petrografi (taş bilimi), işletme, izabe (maden cevherinin içerisindeki saf metalin saf olmayan diğer bileşenlerden ayrıştırılması), topografya, inşaat ve jeoloji gibi alanlarda dersler okutuldu.

Okulun ilk müdürü Mithat Paşa'nın torunu Refik Fenmen öncülüğünde modernleşme çalışmaları yürütülen okul, yabancı dilde eğitim, yurt dışı staj imkanları ve sportif-sosyal faaliyetleriyle öne çıkmayı başardı.

Madencilik eğitiminde farklı dönemler

1931-1933 yıllarında Maden Meslek Mektebi olarak faaliyet gösteren eğitim kurumu, daha sonra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne (MTA) bağlı Zonguldak Maden Tatbikat (Başçavuş) Mektebi ve Maden Teknisyen Mektebi adıyla hizmet verdi.

1941 yılında parasız yatılı ve lise düzeyinde eğitim veren kurumun bünyesinde üç yıllık Başçavuş Mektebi de faaliyet gösterdi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında hastane olarak kullanılan okul binası, eklentileri, makineleri ve ders araç gereçleriyle 1949 yılında Milli Eğitim Bakanlığına devredildi.

Sonrasında okul, sırasıyla Zonguldak Erkek Sanat Enstitüsü, Zonguldak Endüstri Meslek Lisesi, Zonguldak Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ve Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adlarını aldı.

Yüksek tavanlı tarihi binaları ve özgün mimarisinin yanı sıra bazı yapılarının girişindeki kitabelerle dikkati çeken okulun mezunları arasında 10. Yıl Marşı'nı Faruk Nafiz Çamlıbel ile yazan Behçet Kemal Çağlar ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan gibi sanat ve siyaset dünyasından isimler bulunuyor.

Günümüzde 12 bina, 32 derslik, konferans salonu, müze, kütüphane, eğitim şehitleri anıtı, laboratuvar, spor salonu bulunduran okul, 8 alanda eğitim faaliyetini sürdürüyor.

"Geçmişten elde edilen deneyimler geleceğe aktarılıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, AA muhabirine, okulun Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi, maden mühendisliği alanında teknik bilgiye dayalı üretimi sağlayacak elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulduğunu söyledi.

Keskin, günümüzde sektörel anlamda farklı ihtiyaçların geliştiğine işaret ederek, "Şu an bilişim teknolojileri, metalürji, metal teknolojileri, yine motorlu araçlar, iklimlendirme, mobilya ve iç mekan tasarımı gibi farklı alanlarda öğrencilerimiz yetişmeye devam ediyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin uygulandığını anımsatan Keskin, "Öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerin yanında özellikle milli ve manevi değerlerle bütünleşmiş, ahlaki sorumluluğu özümsemiş ve özünde iyi insan olma idealinde yetiştirilmesi bizim hedeflerimiz arasında. Bu bakımdan bir asrı geçen bu okulumuz aynı zamanda bize bir gerçeği de vurguluyor. O da eğitimde kalıcılık. Geçmişten elde edilen deneyimler, günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duyulan alanlarla nasıl özdeşleşirse o derecede kalıcılık sağlanmış oluyor. Okulumuz geçmişten günümüze geldiği bu noktada eğitim anlayışı, yetiştirdiği insan profili ve mesleki eğitime sunduğu katkılar açısından kentimizin ve ülkemizin tarihi okullarından biri olma misyonunu devam ettiriyor." diye konuştu.

Keskin, okulun sadece mesleki eğitime dayalı teknik eleman yetiştirmekle kalmadığını anlatarak, "Okulumuz kültür sanat ve siyaset anlamında da nice insanlar yetiştirmiş ve ülkemizin kalkınmasında bu insanlara katkı sunmuştur." dedi.

Kaynak: AA
Behçet Kemal ÇağlarZeki ÇakanZonguldakGüncelMadenSon Dakika

İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Beşiktaş’tan Talisca bombası Fenerbahçe taraftarı isyan etti Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
e-Devlet’te işlem yapmayan öğrenciler dikkat Son 2 gün e-Devlet'te işlem yapmayan öğrenciler dikkat! Son 2 gün
Polonya’yı kana bulayan saldırgan öldü Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü
11:37
Buse Terim’e babası üzerinden yüklendiler Cevabı çok sert oldu
Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:46
Galatasaray’ın zemini tartışılırken Çorum’dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
10:08
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:51
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti
Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:38
Galatasaray’da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
Galatasaray'da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
09:27
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare
09:13
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:42:12. #7.13#
SON DAKİKA: ASIRLIK MEKTEPLER - Zonguldak'ta kışladan dönüştürülen okul, mesleki eğitim geleneğini yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android