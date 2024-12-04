Aşk Tacizinin Sonucu: Zincirleme Kaza ve 1 Yıl 8 Ay Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aşk Tacizinin Sonucu: Zincirleme Kaza ve 1 Yıl 8 Ay Hapis

Aşk Tacizinin Sonucu: Zincirleme Kaza ve 1 Yıl 8 Ay Hapis

Antalya'da kendisine karşılıksız aşık olan doktorun sıkıştırdığı Zozan Yıldız, havalimanı güvenlik personelini taşıyan servise çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Yıldız, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kazada ağır yaralanan Neşe Gül, olaydan beri yatağa mahkum kaldığını ifade etti.

04.12.2024 15:00  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da 2015 yılında kendisine karşılıksız aşk besleyen doktor Ufuk S.'nin aracıyla sıkıştırması sonucu otomobiliyle havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis midibüsüne çarpıp zincirleme kazaya neden olduğu öne sürülen Zozan Yıldız, 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Ufuk S. beraat ederken, kazada ağır yaralanan Neşe Gül (47), "Ufuk S. beraat ederken, ben yatağa mahkum kaldım" dedi.

Kaza, 13 Aralık 2015'te havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Beyin cerrahi uzmanı doktor Ufuk S. yönetimindeki cip, iddiaya göre karşılıksız aşık olduğu Zozan Yıldız'ın otomobilini takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan ve izini kaybettirmek için trafikte ilerleyen Yıldız, kendisini sıkıştıran Ufuk S.'nun cipiyle otomobilin yan kısmına çarpmasıyla panik yaptı. Kontrolden çıkan Yıldız'ın otomobili, önünde seyreden ve havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis midibüsüne çarptı. Zincirleme kazada, devrilen servis midibüsündeki 18 havalimanı çalışanı ile Ufuk S., yaralandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Kazaya ilişkin Antalya 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Ufuk S.'nin beraatine, Zozan Yıldız'ın ise 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Yıldız'ın cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Yıldız'ın ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

'AĞLAMADIĞIM BİR GÜNÜM YOK'

Kazada ağır yaralanıp, yatağa mahkum kalan havalimanı çalışanı Neşe Gül, Ufuk S.'nin beraat etmesine tepki gösterdi. Gül, "Kazadan bu yana 9 yıldır yatıyorum. Omurilik felçlisi olarak kaldım. En ağır yaralanan benim. Malulen emekli oldum ve Karaman'a geldim. Şu anda tuvalete bile gidemiyorum. Yatak yarası yüzünden her geçen gün çürüyorum. Ufuk S., kadını uzun bir süre araçla taciz ediyor. Sonunda bu kaza yaşanıyor. 9 yıldır hayatımı yatağa bağlı sürdürüyorum. Ufuk S., suçludur. Bu sonuç, beni oldukça üzdü. Taciz ettiği kızın arabasına vuruyor. Kazaya sebebiyet veriyor. Kendi kendime bakmaya çalışıyorum. Her günüm diğer günlerimden daha kötü geçiyor. Ağlamadığım bir günüm yok. Ufuk S. beraat ederken, ben yatağa mahkum kaldım. Bana sahip çıkılmasını istiyorum. Kazadan sonra hayatım mahvoldu" dedi.

Kaynak: DHA

Neşe Gül, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Mahkum, Mahkum, trafik, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşk Tacizinin Sonucu: Zincirleme Kaza ve 1 Yıl 8 Ay Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
20:28 Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti
20:23 Aydın’da 4 büyüklüğünde deprem Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
20:05 Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi
19:57 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi
19:51 Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 15:55:57. #1.12#
SON DAKİKA: Aşk Tacizinin Sonucu: Zincirleme Kaza ve 1 Yıl 8 Ay Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.