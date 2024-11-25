Aşkale\'de Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

Aşkale'de kar yağışı etkili oluyor
Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime bir gün süre ile ara verildi
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Ülkenin bir çok noktasında hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, dün akşam saatlerinde 18.00 civarlarında başladı gece boyunca aralıksız olarak devam etti. Günün erken saatlerinde yine yağmayı sürdürdü.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı öğrenildi. Bunun yanı sıra bir çok köy yolu yer yer kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlçe genelinde eğitime bir gün süre ile kar tatili verildi.
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