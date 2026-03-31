ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı

31.03.2026 18:41
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yarın 04.00-12.00 saatleri arasında bazı mahallelerde su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi.

ASKİ'den yapılan duyuruda, Söğütözü Mahallesi AŞTİ arkasındaki P-3 Pompa İstasyonu çıkışında, Çankaya ilçesini besleyen 1600 milimetre çaplı ana iletim hattında arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Nisan çarşamba günü saat 04.00 ile 12.00 arasında bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağı, arızanın giderilmesinin ardından hatların dolması ve suyun üst kotlara ulaşmasının zaman alabileceği bildirildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Anıttepe, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ata, Aydınlar, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Bahçelievler, Balgat, Barbaros, Bayraktar, Birlik, Boztepe, Büyükesat, Cevizlidere, Cumhuriyet, Çankaya, Devlet, Doğuş, Dumlupınar, Ehlibeyt, Emek, Esatoğlu, Eti, Fidanlık, Gaziosmanpaşa, Gökkuşağı, Göktürk, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Hilal, Huzur, İlkadım, İlkbahar, İlker, Karapınar, Kavaklıdere, Kazım Özalp, Keklikpınarı, Kırkkonaklar, Kızılay, Kocatepe, Küçükesat, Kültür, Malazgirt, Maltepe, Meşrutiyet, Metin Akkuş, Metin Oktay, Mimar Sinan, Muhsin Ertuğrul, Murat, Mürsel Uluç, Naci Çakır, Nasuh Akar, Oğuzlar, Oran, Osman Temiz, Öveçler, Remzi Oğuz Arık, Sancak, Seyranbağları, Sokullu Mehmet Paşa, Şehit Cengiz Karaca, Şehit Cevdet Özdemir, Tınaztepe, Umut, Yeşilkent, Yıldızevler, Yukarı Bahçelievler, Yukarı Dikmen, Yukarı Öveçler, Yücetepe, Zafertepe ve 100. Yıl."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
Güney Sudan’da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
Aykut Kocaman’dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım

18:53
Fenerbahçe’nin ligdeki kaderini belirleyecek Asensio kararı
Fenerbahçe'nin ligdeki kaderini belirleyecek Asensio kararı
18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
17:13
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı’ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 19:02:41. #7.12#
