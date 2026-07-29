ASKİ\'den eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hakkında suç duyurusu

(ANKARA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın içme suyuna ilişkin kamuoyunda korku, panik ve endişe oluşturabilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hakkında suç duyurusunda bulundu.

ASKİ Genel Müdürlüğü, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, Ankara'da şebekeye verilen içme suyunun, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün denetimleri ile ASKİ laboratuvarlarında 7 gün 24 saat esasına göre düzenli analiz edildiği, elde edilen sonuçların ise her ay kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Şebeke suyuna ilişkin temmuz ayının en güncel analiz sonuçlarının da ilgili mevzuatta belirlenen tüm kalite kriterlerini karşıladığı ve halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını açıkça ortaya koyduğu aktarılan dilekçede, "Buna rağmen Turgut Altınok'un sosyal medya hesabından yaptığı, 'Ankara'da musluklardan zehir akıyor' ifadelerini içeren paylaşımın bilimsel veriler ve resmi analiz sonuçlarıyla bağdaşmamamakta, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Halkı korku panik ve endişeye sevk etmek, alenen yanlış bilgiyi yaymak ve dezenformasyon maddelerinden Turgut Altınok hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.