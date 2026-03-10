Aski'den Pozantı Projeleri Açıklaması: "Belediyenin Emeğini Görmezden Gelen Bir Yaklaşım Sergilemektedir"

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Kanalizasyon ve Su İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, " Pozantı'da sürdürülen projelerle ilgili sosyal medya platformlarında yapılan bazı açıklamalarda Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den bahsedilmemesi kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmakta ve emeği görmezden gelen bir yaklaşım sergilemektedir" açıklamasını yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Pozantı ilçesinde devam eden projelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pozantı Akçatekir'de sürdürülen içme suyu şebekesi yenileme ve kanalizasyon altyapı çalışmaları ile Pozantı Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, İLBANK tarafından yürütülen ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen 'Türkiye Deprem Sonrası İyileştirme ve Yeniden İmar Projesi (TERRP)' kapsamında desteklenmektedir. Bahse konu projelerin hazırlanması, tesis yerleri kamulaştırma ve tahsis işlemleri, çevre izinlerinin alınması ASKİ tarafından gerçekleştirilmiştir. 2019 yerel seçimlerinde Pozantı'ya atık su arıtma tesisi kazandırma sözü veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın projenin finansmanı için girişimlerde bulunmasıyla İlbank ve Dünya Bankası ile gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 6 Şubat 2023 deprem felaketinden etkilenen illerde kullanılması için sağlanan kredi ve hibe, Başkan Zeydan Karalar'ın katkıları ile Adana ili için de verilmiştir."

Adana'ya verilecek 80 milyon euroluk finansmandan 'Pozantı ve Akçatekir Kanalizasyon Hatları ve Akçatekir İçme Suyu Şebekesi Projesi' için yaklaşık 23 milyon euro, 'Pozantı Atıksu Arıtma Tesisi Projesi' için ise yaklaşık 10 milyon euroluk sözleşme ile toplam 33 milyon euroluk kısım Pozantı ilçesi için ayrılmıştır.

Dünya Bankası'nın 'Türkiye Deprem Sonrası İyileştirme ve Yeniden İmar Projesi (TERRP)' kapsamında ülkemize sağladığı kredi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem illerine hibe şeklinde verilmekte olup ihalesi İller Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılmakta ve kontrollük hizmetleri ise danışman tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu işlerin danışmanlık hizmetlerine ait krediler ise Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından ödenmektedir.

Pozantı'da sürdürülen projelerle ilgili sosyal medya platformlarında yapılan bazı açıklamalarda Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den bahsedilmemesi kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmakta ve emeği görmezden gelen bir yaklaşım sergilemektedir.

2560 sayılı İSKİ Kanunu uyarınca 'Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek' işleri Adana Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu olan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne aittir. Pozantı ilçesinde ASKİ tarafından planlandığı şekliyle çalışmalara devam edilmektedir. Yapımı devam etmekte olan 'Pozantı ve Akçatekir Kanalizasyon Hatları ve Akçatekir İçme Suyu Şebekesi Projesi' ile 'Pozantı Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin Pozantı Belediyesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır."