ASKİ, kurban atıklarının atık su ve yağmur suyu hatlarına atılmamasını istedi - Son Dakika
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ASKİ, kurban atıklarının atık su ve yağmur suyu hatlarına atılmamasını istedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, atık su ve yağmur suyu hatları ile dere yataklarına atılan çöp ve kurban atıklarının tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına yol açtığını belirterek, vatandaşlardan kurban atıklarını uygun yerlere bırakmalarını istedi. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, ayrıca vatandaşlara suyu tasarruflu kullanma çağrısında bulundu.

12.06.2024 11:13
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünce, kurban atıklarının dere yatakları ile atık su ve yağmur suyu hatlarına atılmaması istendi.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, atık su ve yağmur suyu hatları ile dere yataklarına atılan çöp ve kurban atıklarının akışı engelleyerek tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına yol açtığını belirtti.

Çöplerin belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılmasını isteyen Akçay, ASKİ olarak kentin dört bir yanında kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarının periyodik bakım ve temizliklerini aksatmadan yaptıklarını kaydetti.

Bayram öncesinde de atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda son teknolojiyle üretilen araçlarla kapsamlı temizlik çalışması yaparak tüm önlemleri aldıklarını bildiren Akçay, "Vatandaşlarımızdan kurban atıkları konusunda duyarlı olmalarını, kurban atıklarını, kurban kesim yerlerinde gösterilen uygun yerlere bırakmalarını istiyoruz. Çöpleri kanal hatlarına atmamalarını, atan kişileri uyarmalarını ve durumu zabıta ekiplerine bildirmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçay, vatandaşlara bayram boyunca suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban, Çevre, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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