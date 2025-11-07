ASKİ Spor'un Milli Sporcularından Dünya Şampiyonası Başarısı - Son Dakika
ASKİ Spor'un Milli Sporcularından Dünya Şampiyonası Başarısı

07.11.2025 12:01
Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda iki altın ve bir gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan ASKİ Spor'un milli sporcuları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

(ANKARA) - Çin'in Wuxi kentindeki Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda madalya kazanan ASKİ Spor'un milli sporcuları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Yavaş, "İnşallah daha nice madalyalar alıp ülkemizi gururlandıracaksınız. Bizler de sizlerle gurur duyacağız. En iyi şartlarda nasıl çalışabilirsiniz onun imkanlarını artırmaya çalışıyoruz" dedi.

Çin'in Wuxi kentinde 24-30 Ekim günleri arasında düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atan ABB ASKİ Spor Kulübü sporcuları, madalyalarla yurda döndü.

ASKİ Spor'un milli sporcuları Merve Dinçel Kavurat kadınlar 53 kilo, Emine Göğebakan ise 46 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak, "Dünya Şampiyonu" ünvanını kazandı. Furkan Ubeyde Çamoğlu ise erkekler 54 kilo kategorisinde gümüş madalya kazanarak, dünya ikincisi oldu. ASKİ Spor beş sporcuyla katıldığı organizasyondan iki altın, toplam üç madalya ile dönerek Türk taekwondosunun gururu oldu.

"En iyi şartlarda nasıl çalışabilirsiniz onun imkanlarını artırmaya çalışıyoruz"

Şampiyon sporcular, Esenboğa Havalimanı'nda mehteran takımı eşliğinde coşkulu bir törenle karşılandı. Törenin ardından sporcular, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Sporcuları tek tek kutlayarak sohbet eden Yavaş, "Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah daha nice madalyalar alıp ülkemizi gururlandıracaksınız. Bizler de sizlerle gurur duyacağız. En iyi şartlarda nasıl çalışabilirsiniz onun imkanlarını artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Onur duyuyoruz"

ASKİ Spor'un milli sporcularını Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar da duygularını, "Dünya şampiyonu takımımızı karşılamaktan mutluluk duyuyoruz, onur duyuyoruz. Bütün sporcularımıza bu başarıyı, bu sevinci yaşattıkları için tek tek teşekkür ediyorum" sözleriyle ifade etti.

"Arkamızda büyük bir ekip var"

Ankara'ya madalyalarla dönen milli sporcular ise şunları söyledi:

Merve Dinçel Kavurat: "Üst üste iki kez dünya şampiyonu oluyorum. 2023'te 49 kiloyla yine dünya şampiyonu olmuştum. 2025 yılında 53 kiloyla dünya şampiyonu oluyorum. Bu an, bu madalya için gerçekten çok fazla çalıştım. Tabii ki bunlar tek başınıza yapılmıyor, arkamda çok güzel bir ekibimin olduğunu düşünüyorum. Şimdi yapmam gereken tek şey bu madalyayı, bu başarıyı korumak ve 2028 olimpiyatlarında altın madalyamı ülkeme getirmek. Bunun için çalışmaya devam edeceğim."

Emine Göğebakan: "Takım halinde dünya şampiyonu olduk ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum, ASKİ Spor Başkanı'mıza teşekkür ediyorum. Arkamızda büyük bir ekip var."

Furkan Ubeyde Çamoğlu: "Öncelikle gümüş madalya aldığım için üzgünüm ama takım halinde dünya şampiyonu olduğumuz için çok mutluyum. Bizleri sene başından beri destekleyen Mansur Yavaş Başkan'ımıza, ASKİ Spor Kulübü Başkanı'mız Abdullah Çakmar'a, herkese sonsuz teşekkür ederim. ASKİ Spor Kulübü olarak hep birlikte 2028 Yaz Olimpiyatları'na gideceğiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

