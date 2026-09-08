Aşkın Büyüsü 2, 11 Eylül\'de vizyonda; eleştirmenler filmi fazla naif buldu

Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın başrollerini paylaştığı fantastik komedi filmi "Aşkın Büyüsü 2", 11 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları'nda gerçekleştirilen basın gösteriminin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, filmin geniş ekran ve hareketli kamera kullanımıyla öne çıktığını söyledi.

Filmin masalsı bir yapıya sahip olduğunu belirten Dorsay, "Birtakım özellikleri var. Bir kere geniş bir ekran, çok hareketli bir kamera. Onun dışında konu bir masal. Öyle bir dönem ki insanlar cadı olarak böyle garip şeyler yapıyorlar. Buna rağmen zaman içinde aşk da işin içine giriyor." dedi.

Dorsay, Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın filmde yeniden bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Ben bunca zaman sonra Sandra Bullock ve Nicole Kidman gibi iki çok sevdiğim kadının bu kadar güzellikler içinde, hiç bozulmamış biçimde böyle bir filmde rol almasına çok sevindim." ifadesini kullandı.

Filmi fazla naif bulduğunu aktaran Dorsay, "Sonuç olarak fazla naif, çok fazla saflık var filmde. Dört başı mamur bir film değil. Görmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Kalıcı bir seri üretim hamlesi olarak anılmayacak"

Sinema yazarı Kerem Akça da filmin ilk yapımın ardından uzun yıllar sonra devam filmi olarak çekilmesinin yeni kuşak izleyiciler açısından "fazla uzatılmış" bir hikaye hissi verdiğini dile getirdi.

İlk filmin 1990'lı yıllarda çekildiğini hatırlatan Akça, "O dönemden sonra cadılarla ilgili birçok film yapıldı. Korku filmlerinde kült filmler var. Burada baştan beri böyle daha fazla cadı istismar filmine kaymış gibi geldi bana." diye konuştu.

Oyunculukların filmi kurtarmaya yetmediğini savunan Akça, "Çok uzadıkça uzayan, destansı bir film gibi geldi bana. Yeni oyuncular da bir şey ifade etmemiş. O yüzden kalıcı bir seri üretim hamlesi olarak anılmayacak bence. Fazla iddialı geldi bana." görüşünü paylaştı.

-"Aşkın Büyüsü 2" hakkında

Warner Bros. Pictures imzalı filmin başrollerinde Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın yanı sıra Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Mariduena, Solly McLeod, Stockard Channing ve Dianne Wiest rol alıyor.

Yönetmenliğini Susanne Bier'in üstlendiği filmin senaryosunu Akiva Goldsman ve Georgia Pritchett kaleme aldı. Alice Hoffman'ın "The Book of Magic" adlı romanından uyarlanan filmin yapımcılığını Denise Di Novi, Sandra Bullock ve Nicole Kidman üstlendi.

Filmin konusu şöyle:

"Owens kardeşler, ailelerini sonsuza dek parçalama tehdidi taşıyan karanlık bir lanetle yüzleşmek zorunda kalır. Kardeşler, karşı karşıya kaldıkları bu laneti bozabilmek için büyü ve aile bağlarının gücüne başvurur."

"Aşkın Büyüsü 2" (Practical Magic 2), TME Films dağıtımıyla 11 Eylül'de sinemalarda gösterime girecek.