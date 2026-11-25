(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda diş hekimlerinin yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. Sağlık Bakanlığının ağız ve diş sağlığı merkezlerine ilişkin standartlarını hazırlayan 17 kişiden yalnızca birinin diş hekimi olduğuna dikkati çeken Genç, kamudaki ağır iş yükü ile atama bekleyen binlerce genç hekimin durumunu karşılaştırdı. Genç, "Bir yanda işsiz hekim, diğer yanda randevu bekleyen vatandaş" dedi.

YENİ Parti Kayseri Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, diş hekimlerinin çalışma koşullarını, sağlık politikalarının belirlenmesindeki temsil sorununu ve yetersiz atamaları gündeme getirdi.

Diş Hekimliği Sendikası'nın raporuna dikkati çeken Genç, Sağlık Bakanlığı'nın ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin düzenlemelerinde diş hekimlerinin yeterince temsil edilmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Diş Hekimliği Sendikasının raporunda çarpıcı bir ayrıntı var. Sağlık Bakanlığının 2025'te yayımladığı ağız ve diş sağlığı merkezleri değerlendirme standartlarını hazırlayan 17 kişiden yalnızca birisi diş hekimi. Diş hekimliğinin kurallarını belirlerken hekimlere söz hakkı tanımayan anlayış, sahada da karşımıza çıkıyor."

"BİR YANDA İŞSİZ HEKİM, DİĞER YANDA RANDEVU BEKLEYEN VATANDAŞ"

Kamuda görev yapan diş hekimlerinin ağır iş yüküne de işaret eden Genç, mevcut istihdam planlamasının hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

Diş Hekimliği Sendikası'nın araştırmasına göre kamu diş hekimlerinin günde 29 hastaya kadar bakmak zorunda kaldığını belirten Genç, buna karşılık binlerce genç diş hekiminin atama beklediğini vurguladı.

Aşkın Genç, diş hekimi istihdamının artırılması çağrısında bulunarak, "Hekimler çürük dişleri tedavi ediyor, peki bu istihdam planlamasındaki çürüğü kim tedavi edecek? Yetkililere sesleniyorum, kadroları artırın, hekimi işsiz, vatandaşı randevusuz bırakmaktan vazgeçin" diye konuştu.