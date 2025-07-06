Aslan Saldırısı: Kadın Kolunu Kaybetti

SİDNEY, 6 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde aslan saldırısına uğrayan bir kişi kolunu kaybetti.

Brisbane kentinin 110 kilometre güneybatısındaki Darling Downs Hayvanat Bahçesi'ne pazar günü 08.30 sularında 50'li yaşlarında bir kadının bir hayvanın saldırısına uğradığı ihbarı üzerine acil servis ekipleri olay yerine çağrıldı.

Hayvanat bahçesinde çalışan kadının kolundan ciddi şekilde yaralandığı ve hava yoluyla Brisbane'deki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Avustralya Yayın Kurumu, söz konusu hayvanın bir aslan olduğunu ve kadının bir kolunu kaybettiğini bildirdi.

Hayvanat Bahçesi yönetimi pazar günü öğleden sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaralanan kadının etobur bölgesindeki hayvan bakıcılarını izlerken aslanın kendisini kolundan yakaladığını belirtti.

Açıklamada, aslanın hiçbir aşamada barınağını terk etmediği ve halk için herhangi bir risk oluşturmadığı bildirildi.

Hayvanat bahçesi, aslanın uyutulmayacağını veya herhangi bir şekilde cezalandırılmayacağını da vurguladı.

Açıklamada "Polis ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik personeli bu olayı araştırıyor ve sabahtan beri olay yerinde bulunuyorlar. Hayvanat bahçesi bu olayın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için onlarla birlikte çalışıyor" denildi.

Haziran ayında 20. yaşını kutlayan Darling Downs Hayvanat Bahçesi kaplanlara, leoparlara ve aslanlara ev sahipliği yapıyor.