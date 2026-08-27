Aslı Korkmaz: Sürdürülebilir Yaşam ve Karavan Hayatı

Sürdürülebilir yaşam konusunda eğitimler veren ve içerikler oluşturan Aslı Korkmaz, vaktinin önemli bir kısmını geçirdiği karavanında doğayla kurduğu ilişkiyi günlük yaşam alışkanlıklarına yansıtıyor.

Bir çocuk annesi 44 yaşındaki Korkmaz, yaklaşık 4 yıl önce ilk kez bir karavanda kaldı. Eniştesine ait karavanda uyandığı sabah, doğrudan toprağa basmaktan, kuş ve horoz seslerini duymaktan etkilenen Korkmaz, bu deneyimin ardından eşiyle birlikte küçük bir karavan almaya karar verdi.

Korkmaz, Beykoz Cumhuriyet köyündeki kamp alanında bulunan karavanı bir yaşam alanı olarak kullansa da çocuğunun eğitim hayatı nedeniyle karavana haftanın bazı günlerinde gidebiliyor.

Doğayla uyumlu ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını günlük hayatına yansıtan Korkmaz, bu alandaki deneyimlerini çeşitli kurumlarda eğitim vererek ve sosyal medya içerikleri yoluyla vatandaşlarla paylaşıyor.

AA muhabirine konuşan Korkmaz, doğayla iç içe olmanın insan bedenine ve ruhuna iyi geldiğini, bu nedenle doğayı korumanın aslında kişinin kendisine yaptığı bir iyilik olduğunu söyledi.

Korkmaz, "Yaşam şeklimizi günlük hayatta değiştirmezsek yine doğaya zarar vermiş oluruz. Çünkü her tüketim aslında kesilen bir ağaç demek, yaptığımız her tüketim toprağın kirlenmesi, suyun azalması demek. Doğada tatil yapanların yalnızca bulundukları alanı temiz tutması yeterli değil, sürdürülebilir yaşamın günlük tüketim davranışlarıyla birlikte ele alınması gerekiyor." dedi.

"Tek kullanımlık plastikleri ben hayatımdan kesinlikle çıkarmış durumdayım"

Evindeki çevreci kullanım alışkanlıklarını karavanına taşıdığını aktaran Korkmaz, tek kullanımlık plastikleri tamamen hayatından çıkardığını, karavanda da cam, çelik ve porselen ürünler kullandığını, pet şişe yerine matara taşıdığını, alışverişlerde ise file ve bez çantayı tercih ettiğini anlattı.

Korkmaz, karavandaki sürdürülebilir yaşam araçlarından birinin kompost kovası olduğunu vurgulayarak, "Benim kompost kovam benimle birlikte her yere gidiyor. Karavana geliyor, buradan Urla'ya gidiyorum, Urla'ya geliyor, evimde zaten var. Benim için kompost çok değerli bir sürdürülebilir yaşam aracı. Gıda atıklarımı çöpe atmıyorum, kompost kovamda biriktirip toprağa geri kazandırıyorum." diye konuştu.

Karavanındaki eşyaları arkadaşlarından temin etti

Kıyafet ihtiyacını çevresindekilerin kullanmadığı ikinci el ürünlerle karşılamaya çalıştığını, arkadaşlarının artık kullanmadığı ikinci el kıyafetleri büyük bir mutlulukla kullandığını dile getiren Korkmaz, karavanını kurarken yeni ürünler almak yerine arkadaşlarının kullanmadığı eşyaları değerlendirdiğini kaydetti.

Sürdürülebilir yaşamı çocukların geleceğiyle ilişkilendiren Korkmaz, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir yaşam benim için tamamen çocuklarımızın geleceği demek. Eğer onların geleceğini korumak istiyorsak, bugünden itibaren tüm tüketim davranışlarımızı, hayat anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Herkes çocuğuna yatırım yapıyor, daha güzel, konforlu bir hayat sunmaya çalışıyor. Evler, arsalar, yeni kıyafetler, oyuncaklar... Ama çocukların bunlara ihtiyacı yok. Bu gerçeği hepimizin görmesi gerekiyor. Çocukların gelecekte ihtiyacı olan şeyler, temiz hava, temiz su, temiz toprak. Bunu eğer sağlayabilirsek gerisini onlar zaten yapacaklar. Gerisi kolay."

Karavan yaşamında çocukların toprak, çamur ve taşlarla oyunlarını kurarak kendi çocukluğundaki gibi doğal bir ortamda vakit geçirdiklerini belirten Korkmaz, sözlerini, "Doğada çocuğun aklına tablet çok az geliyor. Burada hiçbir şey bulamasa kendi kendine çiçeklerle konuşuyor, otlarla konuşuyor bir şekilde kendini oyalıyor." diyerek tamamladı.