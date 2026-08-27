Aslı Korkmaz: Sürdürülebilir Yaşam ve Karavan Hayatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aslı Korkmaz: Sürdürülebilir Yaşam ve Karavan Hayatı

Aslı Korkmaz: Sürdürülebilir Yaşam ve Karavan Hayatı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aslı Korkmaz, karavanında doğayla uyumlu yaşam alışkanlıkları geliştiriyor ve eğitimler veriyor.

Sürdürülebilir yaşam konusunda eğitimler veren ve içerikler oluşturan Aslı Korkmaz, vaktinin önemli bir kısmını geçirdiği karavanında doğayla kurduğu ilişkiyi günlük yaşam alışkanlıklarına yansıtıyor.

Bir çocuk annesi 44 yaşındaki Korkmaz, yaklaşık 4 yıl önce ilk kez bir karavanda kaldı. Eniştesine ait karavanda uyandığı sabah, doğrudan toprağa basmaktan, kuş ve horoz seslerini duymaktan etkilenen Korkmaz, bu deneyimin ardından eşiyle birlikte küçük bir karavan almaya karar verdi.

Korkmaz, Beykoz Cumhuriyet köyündeki kamp alanında bulunan karavanı bir yaşam alanı olarak kullansa da çocuğunun eğitim hayatı nedeniyle karavana haftanın bazı günlerinde gidebiliyor.

Doğayla uyumlu ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını günlük hayatına yansıtan Korkmaz, bu alandaki deneyimlerini çeşitli kurumlarda eğitim vererek ve sosyal medya içerikleri yoluyla vatandaşlarla paylaşıyor.

AA muhabirine konuşan Korkmaz, doğayla iç içe olmanın insan bedenine ve ruhuna iyi geldiğini, bu nedenle doğayı korumanın aslında kişinin kendisine yaptığı bir iyilik olduğunu söyledi.

Korkmaz, "Yaşam şeklimizi günlük hayatta değiştirmezsek yine doğaya zarar vermiş oluruz. Çünkü her tüketim aslında kesilen bir ağaç demek, yaptığımız her tüketim toprağın kirlenmesi, suyun azalması demek. Doğada tatil yapanların yalnızca bulundukları alanı temiz tutması yeterli değil, sürdürülebilir yaşamın günlük tüketim davranışlarıyla birlikte ele alınması gerekiyor." dedi.

"Tek kullanımlık plastikleri ben hayatımdan kesinlikle çıkarmış durumdayım"

Evindeki çevreci kullanım alışkanlıklarını karavanına taşıdığını aktaran Korkmaz, tek kullanımlık plastikleri tamamen hayatından çıkardığını, karavanda da cam, çelik ve porselen ürünler kullandığını, pet şişe yerine matara taşıdığını, alışverişlerde ise file ve bez çantayı tercih ettiğini anlattı.

Korkmaz, karavandaki sürdürülebilir yaşam araçlarından birinin kompost kovası olduğunu vurgulayarak, "Benim kompost kovam benimle birlikte her yere gidiyor. Karavana geliyor, buradan Urla'ya gidiyorum, Urla'ya geliyor, evimde zaten var. Benim için kompost çok değerli bir sürdürülebilir yaşam aracı. Gıda atıklarımı çöpe atmıyorum, kompost kovamda biriktirip toprağa geri kazandırıyorum." diye konuştu.

Karavanındaki eşyaları arkadaşlarından temin etti

Kıyafet ihtiyacını çevresindekilerin kullanmadığı ikinci el ürünlerle karşılamaya çalıştığını, arkadaşlarının artık kullanmadığı ikinci el kıyafetleri büyük bir mutlulukla kullandığını dile getiren Korkmaz, karavanını kurarken yeni ürünler almak yerine arkadaşlarının kullanmadığı eşyaları değerlendirdiğini kaydetti.

Sürdürülebilir yaşamı çocukların geleceğiyle ilişkilendiren Korkmaz, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir yaşam benim için tamamen çocuklarımızın geleceği demek. Eğer onların geleceğini korumak istiyorsak, bugünden itibaren tüm tüketim davranışlarımızı, hayat anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Herkes çocuğuna yatırım yapıyor, daha güzel, konforlu bir hayat sunmaya çalışıyor. Evler, arsalar, yeni kıyafetler, oyuncaklar... Ama çocukların bunlara ihtiyacı yok. Bu gerçeği hepimizin görmesi gerekiyor. Çocukların gelecekte ihtiyacı olan şeyler, temiz hava, temiz su, temiz toprak. Bunu eğer sağlayabilirsek gerisini onlar zaten yapacaklar. Gerisi kolay."

Karavan yaşamında çocukların toprak, çamur ve taşlarla oyunlarını kurarak kendi çocukluğundaki gibi doğal bir ortamda vakit geçirdiklerini belirten Korkmaz, sözlerini, "Doğada çocuğun aklına tablet çok az geliyor. Burada hiçbir şey bulamasa kendi kendine çiçeklerle konuşuyor, otlarla konuşuyor bir şekilde kendini oyalıyor." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aslı Korkmaz: Sürdürülebilir Yaşam ve Karavan Hayatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış!
CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi?
Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300’e yükseldi Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama...
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet 15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia Sırtında sopa kırmış Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia! Sırtında sopa kırmış

11:41
Aziz Yıldırım’ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:25
Aziz Yıldırım’ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı
Aziz Yıldırım'ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı
11:17
Mansur Yavaş’tan CHP’ye ters köşe “Kalacak” açıklamasını yalanladı
Mansur Yavaş’tan CHP’ye ters köşe! “Kalacak” açıklamasını yalanladı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:49
Fenerbahçe Lyon’u sadece Şampiyonlar Ligi’nden etmedi Fransız ekibinde büyük kriz
Fenerbahçe Lyon'u sadece Şampiyonlar Ligi'nden etmedi! Fransız ekibinde büyük kriz
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 12:01:39. #7.12#
SON DAKİKA: Aslı Korkmaz: Sürdürülebilir Yaşam ve Karavan Hayatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement