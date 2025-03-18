DATONG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Datong kentindeki Hunyuan ilçesinde 1500 yıl önce inşa edilen Asma Tapınak (Xuankong Tapınağı) dik bir uçurumun üzerindeki konumuyla dikkat çekiyor.
Kayalıklara oyulmuş deliklere yerleştirilen ahşap kirişlerle sabitlenen tapınağın ana destek yapısı, kayanın içine gizlenmiş durumda.
Derin bir vadide yer alan tapınağın gövde yapısı, bir uçurumun kenarından sarkarak tapınağı yağmur erozyonundan ve güneş ışığından koruyor.
Son Dakika › Güncel › Asma Tapınak: Binbeşyüz Yıllık Tarih - Son Dakika
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