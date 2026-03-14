Asperger Sendromlu Yüksek Mühendis, Eşrefpaşa Hastanesi'nde Görevde

(İZMİR) - Türkiye'nin bilinen ilk asperger sendromlu biyomedikal yüksek mühendisi Oğuzhan Efe Sapmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Destekli İstihdam Ofisi'ne başvurarak Eşrefpaşa Hastanesi'nde işe başladı. Otizmin yüksek işlevli bir spektrumu olan asperger sendromuna sahip 30 yaşındaki Sapmaz, "İşimde çok mutluyum. Benim hikayem, benim durumumda olanlara örnek olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, başta nöroçeşitli olmak üzere kentte yaşayan tüm engel gruplarından kişilerin istihdam edilmesi ve iş sürecinde iş koçu desteği almasını sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk kez Destekli İstihdam Ofisi'ni kurdu. Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ofis, bir yılda 53 kişiyi hem özel sektörde hem de kamu kurum ve kuruluşlarında iş gücüne kattı. Onlardan biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde göreve başlayan Türkiye'nin bilinen ilk asperger sendromlu biyomedikal yüksek mühendisi Oğuzhan Efe Sapmaz oldu. Ofiste görev alan iş koçlarının desteği ile kendi alanına uygun bir işe yönlendirilen Sapmaz, Eşrefpaşa Hastanesi'nde kullanılan cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonunu yapıyor. Hem işe giriş hem de işe alışma sürecinde Destekli İstihdam Ofisi'nin çok desteğini gördüğünü belirten Sapmaz, "Çalışmaya devam ediyorum ve hastaneyi daha da ileriye taşıyacağım. Benden sonrakilere rehber olduğumu düşünüyorum. Benim hikayem, benim durumumda olanlara örnek olacak" diye konuştu.

"İşin mutfağında daha iyiyim"

Kısa süre önce işe başlayan Sapmaz, Destekli İstihdam Ofisi'ne başvurusu hakkında şunları söyledi:

"Ben biyomedikal mühendisliği bölümünden mezun oldum, sonrasında da aynı üniversitede biyomühendislik üzerine yüksek lisans yaptım. Mezun olduktan sonra ameliyat yatakları üreten bir firmada çalıştım. Bir süre de diyaliz cihazlarının distribütörlüğünü yapan firmada çalıştım. Destekli İstihdam Ofisi'ne 2024 yılının kasım ayında başvurdum. Bana orada çok yardımcı oldular. Onlara mesleğimi ve daha önce çalıştığım yerleri söyledim. Onlar da iş bulmam konusunda birçok firmayla görüştü. En sonunda Eşrefpaşa Hastanesi'nde işe başladım. Burada hastanedeki cihazların tamirini, bakımını, kalibrasyonunu yapıyoruz. Örneğin bu sabah bir tansiyon aletinin kalibrasyonunu yaptık. Şu an çok mutluyum. Mezun olduğumdan beri bu işin mutfağında çalışacağım bir görev yapmak istiyordum ama genelde hep satışla ilgili teklifler alıyordum. İnsanları ikna etmede başarılı değilim, cihazlar konusunda daha iyi olduğumu düşünüyorum. Destekli İstihdam Ofisi bana gerçekten yardımcı oldu."

"Uyumlu bir şekilde çalışıyor"

Destekli İstihdam Ofisi, bireylerin yetenek ve ilgi alanlarına uygun iş fırsatlarını belirliyor, işe yerleştirme sürecini yönetiyor ve istihdam edilen bireylerin iş yerindeki gelişimini takip ediyor. Önce birey analizini tamamlayıp ardından adaya uygun özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşen iş koçları, adayların istihdam süreci başladığında da evrak hazırlama, sağlık raporu alma gibi konularda adaya destek oluyor. İş koçları, iş başı yapan yurttaşın işe alışması ve işin sürdürülebilir olması için de desteğini sürdürüyor. Sapmaz'ın istihdam süreciyle ilgilenen iş koçlarından Cansu Çoban, "Oğuzhan Efe Sapmaz, ofisimize başvurduğunda diğer adaylarda olduğu gibi onu yakından tanımak için kişi analizi yaptık. Sadece kişinin beyanına istinaden değil, bizim de gözlemlerimize dayanarak işe uygunluğunu tespit ediyoruz. Kendisinin mesleki ve sosyal becerilerini gözlemledik. Oğuzhan Efe Sapmaz, işe başladığında hızlı sürede ortama ve işe adapte oldu. Şu anda uyumlu bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Gurur duyuyoruz"

Sapmaz'ın İZELMAN AŞ bünyesinde işe başladığını kaydeden İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı İlknur Tanrıverdi ise "Oğuzhan Efe Sapmaz, Destekli İstihdam Ofisi'ne başvurup İZELMAN AŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde engelli kadrosundan işe kabul edildi ve Eşrefpaşa Hastanesi'nde biyomedikal mühendis olarak göreve başladı. Oğuzhan Efe Sapmaz, Türkiye'de bilinen ilk asperger sendromlu yüksek biyomedikal mühendisi olan bir arkadaşımız ve onunla çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz. Biz de onun gibi diğer arkadaşlarımızı engelli kadromuz üzerinden bünyemize dahil etmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bundan sonraki engelli personel işe alımlarımızda Destekli İstihdam Ofisi'nde görevli iş koçlarımız süreci bizimle beraber yürütecek. Onlara da teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.