Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Sahili'nde ölü caretta caretta bulundu.

Çanakkale'nin önemli turizm merkezlerinden Assos Sahili'nde denize girenler, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.

Vatandaşlar, ölü caretta carettanın sahilden alınması için durumu Ayvacık Belediyesine bildirdi. Caretta caretta ölüsü, belediye ekiplerince sahilden alınarak uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.

Caretta carettayı bulan tatilci Emrah Sezer, uzaktan gördüklerinde cesede benzettiklerini, yaklaştıklarında ise deniz kaplumbağası olduğunu anladıklarını söyledi.

Sezer, kıyıya yakın bir yerde gördükleri hayvanı sahile çıkardıklarını ve yetkililere haber verdiklerini aktardı.