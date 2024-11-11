Astana'da Suriye Toplantısı Başladı

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(ANKARA) - Türkiye'nin, Rusya ve İran ile birlikte Suriye'deki sukunetin sağlanması ve çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin kabul edilmesi için kurduğu Astana formatındaki Suriye konulu 22'inci Yüksek Düzeyli Toplantı, Astana'da bugün başladı. Toplantıda, bölgesel gelişmelerin Suriye'ye yansımalarının, sahadaki güvenlik, insani ve ekonomik durumun ve terörle mücadele çabalarının değerlendirmesi yapıldı.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin, Rusya ve İran ile birlikte Suriye sahasında sukunetin sağlanması ve çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin kabul edilmesini sağlamak amacıyla kurduğu Astana formatındaki Suriye konulu 22'inci Yüksek Düzeyli Toplantı Astana'da başladı.

Toplantıda, Türkiye'yi Genel Müdür Büyükelçi Mustafa Yurdakul temsil ettiği bildirilirken, bölgesel gelişmelerin Suriye'ye yansımalarının, sahadaki güvenlik, insani ve ekonomik durumun ve terörle mücadele çabalarının değerlendirmesi yapıldığı, Suriye'deki anlaşmazlıkların kapsamlı çözümünün tek yolunun siyasi sürecin canlandırılması imkanları üzerinde durulduğu belirtildi.

Toplantı sonunda, Ortak Bildiri yayınlanması bekleniyor.