Astana'da Türk Dünyası Diyalogları paneli düzenlendi, entegrasyon vurgusu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Astana'da Türk Dünyası Diyalogları paneli düzenlendi, entegrasyon vurgusu yapıldı

Astana\'da Türk Dünyası Diyalogları paneli düzenlendi, entegrasyon vurgusu yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları panelinde, Türk dünyasının entegrasyon süreci, ortak tarih, kültürel miras ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Panele Türk ve Kazak akademisyenler, TDT üyesi ülkelerin temsilcileri katıldı; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran video mesajla hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" başlıklı panelde, Türk dünyasının entegrasyon süreci, ortak tarih ve kültürel mirasın yanı sıra ekonomik, bilimsel, teknolojik ve beşeri hareketliliğin geliştirilmesi ele alındı.

Panele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Türk ve Kazak akademisyenlerin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bayram'ın moderatörlüğündeki panelde, Türk dünyası entegrasyonunun mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da panele video mesaj gönderdi.

Duran, mesajında, Türkiye'nin ev sahipliğinde 29 Ekim'de TDT Dışişleri Bakanları Konseyi 13. Toplantısı ve 30 Ekim'de liderler zirvesinin gerçekleştirileceğini belirterek, bu toplantıların Türk dünyasının ortak yürüyüşünde yeni bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Türkiye'nin zirveyle birlikte TDT dönem başkanlığını devralacağını vurgulayan Duran, Türk dünyasının kurumsal bütünleşmesini ve küresel görünürlüğünü daha ileriye taşıma iradesinde olduklarını kaydetti.

Küresel sistemin yükselen merkezi: Türk dünyası

Büyükelçi Kapucu, Türk dünyasının gelecekte atabileceği adımların bölgesel ve küresel siyasi düzlemde Türk dünyasını nasıl bir noktaya taşıyabileceğinin akademik seviyede tartışıldığını kaydetti.

Uluslararası sistemin hızlı ve köklü bir dönüşümden geçtiğine işaret eden Kapucu, "Bu değişim ortamında Türk dünyasının önünde tarihi bir fırsat bulunmaktadır. Avrupa ile Asya arasında uzanan geniş coğrafyamız, sahip olduğu genç nüfus, doğal kaynaklar, üretim kapasitesi, enerji potansiyeli ve stratejik ulaştırma güzergahlarıyla küresel sistemin yükselen merkezlerinden biri olmaya adaydır." dedi.

"Ortak terminolojiler geliştirilmelidir"

L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi Talgat Moldabay da ortak tarih ve kültürün Türk dünyasının temel bağlarından biri olduğunu belirtti.

Moldabay, İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" anlayışının 21. yüzyılda yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, ortak alfabe ve terminolojinin Türk dünyasında ortak bir fikir alanının oluşmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Ortak dijital kütüphaneler, metin arşivleri, bilimsel veri tabanları ve yapay zeka destekli bilgi setlerinin oluşturulmasının önemine işaret eden Moldabay, eski Türk yazıtlarının dijitalleştirilmesi ve onların tarihine ilişkin ortak veri tabanlarının oluşturulması, Türk dillerinin tarihsel gelişimi ve söz varlığının karşılaştırmalı incelenmesi ile ortak terminolojilerin geliştirilmesi gibi alanlarda önemli çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

"Türk dünyası çok daha güçlü bir ekonomik ve jeopolitik aktör haline gelebilir"

L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Janat Momınkulov ise Türk dünyasının farklı devlet, toplum ve tarihsel tecrübelere sahip olduğunu belirterek, bu farklılıkların doğru yönetildiğinde bir zenginlik ve güç oluşturabileceği görüşünü paylaştı.

Momınkulov, Türk dünyasının karşı karşıya olduğu fırsat ve risklerin doğru değerlendirilmesi gerektiğini aktararak, "Bunu doğru şekilde değerlendirebilirsek, Türk dünyası çok daha güçlü bir ekonomik ve jeopolitik aktör haline gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki doğal kaynakların yalnızca ham madde olarak ihraç edilmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Momınkulov, Türk devletlerinin teknoloji geliştirmesi, katma değerli üretimi artırması ve dünya pazarlarında kendi yerini alması gerektiğini söyledi.

"İletişim tek taraflı bir mesele değildir"

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Suat Beylur da panelde eğitim, bilim, kültür ve mesleki hareketlilik bağlamında Türk dünyasının iletişim kapasitesini değerlendirdi.

Türk dünyasındaki insan hareketliliğinin binlerce yıllık tarihsel bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Beylur, Türkiye merkezli kurumların Türk dünyasındaki eğitim ve kültürel hareketlilikte önemli rol oynadığını kaydetti.

Beylur, Türk dünyasıyla bağlantılı yaklaşık 200 bin kişilik geniş bir insan kaynağından söz edilebileceğini ifade ederek "İletişim tek taraflı bir mesele değildir. Türk dünyasındaki hareketliliğin sürdürülebilir olabilmesi için yalnızca Türkiye'nin diğer ülkelere yönelik hareketliliğinden değil, karşılıklı ve çok merkezli bir hareketlilikten söz etmemiz gerekiyor." dedi.

"Farklı tecrübelerimizden ortak bir akıl üretmenin vakti geldi"

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise dijital çağda Türk dillerinin korunması ve geliştirilmesi için yapay zeka teknolojileriyle görünür ve üretken hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Karasar, Türk dünyasında ortak bir akıl üretmenin vakti geldiğini belirtti.

Türk dünyasının tek merkezli bir yapı olmadığını ifade eden Karasar, "Astana'nın, Ankara'nın, Bakü'nün, Taşkent'in ve Aşkabat'ın her biri kendine özel tarihi tecrübesine, milli önceliklerine ve çok kuvvetli stratejik birikimine sahiptir. Bunları karşılıklı olarak paylaşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kazakistan, Astana, Kültür, Güncel, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astana'da Türk Dünyası Diyalogları paneli düzenlendi, entegrasyon vurgusu yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu

15:01
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
14:48
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:21
Marmara’da batan geminin yeri tespit edildi
Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 15:03:47. #7.12#
SON DAKİKA: Astana'da Türk Dünyası Diyalogları paneli düzenlendi, entegrasyon vurgusu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement