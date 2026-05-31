AŞTİ'de Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AŞTİ'de Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu

AŞTİ\'de Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu
31.05.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı sonrası AŞTİ'de yoğunluk yaşanıyor, güvenlik önlemleri artırıldı.

Kurban Bayramı tatilinin ardından Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) dönüşler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine gidenler, bayram tatilinin bitmesinin ardından dönüş yolculuğuna geçti.

Yolcu yoğunluğunun arttığı AŞTİ'de vatandaşların rahat ve huzurlu seyahat edebilmesi ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için güvenlik önlemleri artırıldı, vatandaşlar üst araması ve valiz kontrolü yapılarak, terminale alındı.

Terminalde İstanbul'a gitmek için bekleyen Mehmet Esmer, tatili yakınlarıyla birlikte geçirdiğini belirtti. Torunlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Esmer, "Bilet bulma konusunda biraz sıkıntı çektim. Bilet sıkıntısı vardı. Şimdi buldum İstanbul'a dönüyorum." dedi.

Yurt dışından gelen arkadaşını karşılamak amacıyla havaalanına gitmek için beklediğini belirten Natalia Vradi de arkadaşıyla görüşeceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güvenlik, Ankara, Güncel, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel AŞTİ'de Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
15:48
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti
Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:29
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 16:23:35. #7.13#
SON DAKİKA: AŞTİ'de Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.