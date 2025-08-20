Astoria Grande Amasra'ya Demirledi - Son Dakika
Astoria Grande Amasra'ya Demirledi

20.08.2025 12:02
Soçi'den gelen kruvaziyer, Amasra'da 1117 yolcu ile tarihi yerleri gezmek için durdu.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 1117 yolcu ve 444 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı Palau bandıralı gemi, ilçeye 80. seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

