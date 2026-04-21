Astronot Atasever, Öğrencilerle Uzay Deneyimlerini Paylaştı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Bozok Üniversitesince düzenlenen program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları" programına katılan Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu süreci ve deneyimleri hakkında bilgi verdi.

ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin bilgiler de paylaşan Atasever, konuşmasında, Türkiye'nin gelecek yıllarda iki farklı görevle Ay'a erişmeyi planladığını dile getirdi.

Atasever, şunları kaydetti:

"Bunlar insanlı görevler değil henüz. Robotik misyonlar gerçekleştireceğiz. İlk Ay görevimizde kendi geliştirdiğimiz bir uzay aracını dünyanın yörüngesine yerleştireceğiz. Daha sonra yörünge irtifasını yavaş yavaş artırıp kendimizi ay transfer yörüngesine sokacağız. Akabinde Ay'ın yörüngesine yerleşip bütün bu yolculuk esnasında uzay aracının üzerinde bulunan çeşitli ölçüm ekipmanlarıyla Dünya ve Ay arasında uzay boşluğunda ve Ay yüzeyinde bilimsel veriler üreteceğiz."

Konuşmanın ardından Atasever, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Program, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ın Atasever'e hediye takdimiyle sona erdi.