Üye Girişi
Son Dakika Logo

Astronot Atasever, Öğrencilerle Uzay Deneyimlerini Paylaştı

21.04.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuva Cihangir Atasever, Bozok Üniversitesinde uzay yolculuğu ve Ay görevleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Bozok Üniversitesince düzenlenen program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları" programına katılan Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu süreci ve deneyimleri hakkında bilgi verdi.

ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin bilgiler de paylaşan Atasever, konuşmasında, Türkiye'nin gelecek yıllarda iki farklı görevle Ay'a erişmeyi planladığını dile getirdi.

Atasever, şunları kaydetti:

"Bunlar insanlı görevler değil henüz. Robotik misyonlar gerçekleştireceğiz. İlk Ay görevimizde kendi geliştirdiğimiz bir uzay aracını dünyanın yörüngesine yerleştireceğiz. Daha sonra yörünge irtifasını yavaş yavaş artırıp kendimizi ay transfer yörüngesine sokacağız. Akabinde Ay'ın yörüngesine yerleşip bütün bu yolculuk esnasında uzay aracının üzerinde bulunan çeşitli ölçüm ekipmanlarıyla Dünya ve Ay arasında uzay boşluğunda ve Ay yüzeyinde bilimsel veriler üreteceğiz."

Konuşmanın ardından Atasever, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Program, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ın Atasever'e hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Tuva Cihangir Atasever, Türkiye, Güncel, Yozgat, Uzay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 21:15:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.