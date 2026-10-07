Astronot Gökhan Erdem, Antalya Aksu'da liseyi ziyaret edip öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Astronot Gökhan Erdem, Antalya Aksu'da liseyi ziyaret edip öğrencilerle buluştu

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Astronot Gökhan Erdem, Antalya Aksu\'da liseyi ziyaret edip öğrencilerle buluştu
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77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Antalya'da bulunan astronotlar, Aksu'daki uçak bakım lisesi öğrencileriyle buluştu. Gökhan Erdem ve diğer astronotlar okuldaki atölyeleri ve İHA AR-GE merkezini inceleyip öğrencilerin sorularını yanıtladı.

77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Antalya'da bulunan astronotlar, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Aralarında Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu Gökhan Erdem'in de bulunduğu astronotlar, Aksu ilçesindeki liseyi ziyaret etti.

Lisede bulunan atölyeleri inceleyen, İHA AR-GE merkezi ile Boeing 737-40 yolcu uçağı kütüphanesini gezen astronotlar, okulun konferans salonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Astronot Gökhan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, burada öğrencilere verilen kıymeti görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Okuldaki hangarlarda öğrencilerin çeşitli alanlarda eğitim alabileceği materyaller olduğunu ifade eden Erdem, "Ülkemizde böyle bir okulu görmek çok güzel. Avrupa'dan buraya stajyer öğrenci alındığını gördüm. Bu tip okullarla havacılık, uzay sektörünü geliştirecek öğrenciler yetişecektir. Böyle okullar bu anlamda çok kıymetli." dedi.

Türkiye'nin milli uzay hamlesinde birçok proje olduğunu dile getiren Erdem, şöyle devam etti:

"Uzayda çok yol almış ülkeler var ama uzay o ülkelerin kontrolünde değil, olmamalı da. Biz de teknolojilerimizi geliştirerek burada var olmalıyız. Bakanlıklarımız, uzay ajansımız, sanayicilerimiz bu konuda çalışıyor, proje üretiyorlar. Büyümeye devam edeceğimizi ümit ediyorum. Bu kongrenin Antalya'da düzenlenmesi bu anlamda çok önemli. Kongreden çok faydalanmalıyız."

Kaynak: AA
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