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Astronotluk çocuklar için artık hayal değil

İlk Türk astronotun uzay yolculuğu sonrasında Planetaryum'a miniklerden yoğun ilgi

22.04.2024 00:26
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Astronotluk çocuklar için artık hayal değil

İlk Türk astronotun uzay yolculuğu sonrasında Planetaryum'a miniklerden yoğun ilgi

SAKARYA - İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesinin ardından astronotluk çocuklarda hayal olmaktan çıktı. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan ve uzaya dair her şeyi içinde barındıran Planetaryum, çocukların ilgi odağı oldu.

2011 yılında Serdivan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ülkede ilk kurulan gezegen evleri arasında olan Planetaryum ücretsiz olarak vatandaşa hizmet veriyor. Yapı içerisinde ise güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsü Dome adı verilen özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Gezegen evinde uzayın derinlikleri birebir izlenirken, ziyaretçilere gök cisimleri hakkında temel bilgiler de anlatılıyor. 7'de 70'e herkesin ilgisini gören tesis özellikle öğrencilerin dikkatini çekiyor.

Astronotluk çocuklar için artık hayal değil

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesinin ardından astronotluk çocuklarda hayal olmaktan çıkarken gezegen evini ziyaret eden birçok çocuk, uzaya ayak basan Türklerden biri olmak istiyor. Gezegen evinde uzay gösterimini izleyen 5 yaşındaki Öykü Yılmaz, astronot olmak istediğini belirterek, "Buraya uzayı öğrenmek için geldik. Uzayda gezegen, yıldız ve güneş var. Ben büyünce astronot olmak istiyorum" derken Yağız Alp Demirbilek ise, "Uzaydaki gezegenleri görmek için buraya geldik" dedi.

"Türk astronotun uzaya çıkmasıyla birlikte yoğunluğumuz arttı"

Serdivan Belediyesi Bilgi İşlem Şefi Basri Kovaç, "7'den 70'e gösterimlerimiz oluyor ve uzayın derinliklerinde neler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Dome teknolojisiyle filmlerimizi çocuklarımıza, gençlerimize, herkese gösteriyoruz. Uzay tüm insanlar için bilinmezlerden oluşan bir durum ve herkesin bir merakı oluyor. İlk astronotumuz ile beraber bu merak biraz daha arttı, ilgi giderek çoğaldı ve inanılmaz bir yoğunluğumuz var. Biz elimizden geldiği kadar ve sahip olduğumuz filmlerle bunu tüm insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Serdivan Planetaryum, 2011 yılından beri vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor. 2011 yılında aslında bizim hayalimizde uzay yoktu ama ilk astronotumuzla beraber Türk armamızı biz buradaki uzayda sergiliyoruz aslında. Tabi Türk astronotun uzaya çıkmasıyla birlikte yoğunluğumuz arttı. Çocuklarımızın ilgisi de çoğaldı, astronot olmak isteyen çocuklarımızın sayısı da bir hayli arttı" dedi.

"Türkiye'nin ilk ücretsiz planetaryumlarından biri olduğunu biliyoruz"

Ülkede ilk kurulan gezegen evlerinden birinin Serdivan'da açıldığını aktaran Kovaç, "2011 yılında hizmet vermeye başladığımızda buranın, Türkiye'nin ilk ücretsiz planetaryumlarından biri olduğunu biliyoruz. O zamanlar bir yıl içinde yaklaşık 35 bin çocuğumuza, gencimize ve vatandaşımıza hizmet verdik. Pandemi döneminde bir süre kapalı kaldık ve sonrasında tekrar açıldığımızda bir ayda 9 bine yakın arkadaşımızı ağırladık. Çocukların heyecanı gözlerinden okunuyor ve içeride gördükleri, öğrendikleri bizim de çok hoşumuza gidiyor. Belki böylelikle Türkiye'ye bir astronot daha kazandırabiliriz. Buraya gelen misafirlerimiz 360 derecelik bir açıyla uzayı izliyor ve bir tarafa baktığında ayı diğer tarafa baktığında ise yıldızı görebiliyor" diye konuştu.

"10'a yakın vatandaşımız geldiğinde gösterimi açıyoruz"

Gezegen evine olan ziyaretler hakkında konuşan Kovaç, "Hafta içleri okullara destek veriyoruz. Bizim bir programımız var, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çocuklarına hizmet veriyoruz. Hafta sonları halk günümüz 10'a yakın vatandaşımız geldiğinde gösterimi açıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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