Astsubay Cemil Gündoğdu\'nun cenazesi memleketinde defnedildi

Konya'da beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Gündoğdu'nun cenazesi, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde toprağa verildi.
Karatay ilçesinde Yarma Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Gündoğdu, geçen hafta beyin kanaması geçirdi.
Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası Gündoğdu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konya'dan Bitlis'in Adilcevaz ilçesine getirilen Gündoğdu'nun cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Aziziye Camisi'ne götürüldü.
Gündoğdu'nun cenazesi, burada kılınan cenaze namazı sonrası Abdurrahman Dede Mezarlığı'nda dualar eşliğinde defnedildi.
Cenazeye, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
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