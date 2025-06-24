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Astsubaylar Onur Mücadelesinde

24.06.2025 10:05
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CHP'li Bağcıoğlu, emekli astsubayların taleplerine dikkati çekti, haklarına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, " TSK'nın omurgası astsubaylarımız, vatan için canlarını ortaya koyarken emeklilikte açlık sınırında yaşamaya mahküm ediliyor. Bu kahramanlar, onurlu bir yaşamı hak ediyor. Bu, hepimizin vefa borcu. Ancak verilen sözler havada kaldı, astsubaylarımız hayal kırıklığı içinde. Kanun teklifleri ve soru önergeleri cevapsız, talepler görmezden geliniyor. Astsubayların onurlu mücadelesi görmezden gelinemez" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, emekli astsubayların hak arayışlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) belkemiğini oluşturan astsubayların, emeklilik dönemlerinde karşı karşıya kaldıkları ekonomik zorluklara karşı sabırlarının tükendiğini belirten Bağcıoğlu, iktidarın yıllardır verdiği sözleri yerine getirmediğini kaydetti. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) mücadelesinin yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağırdı. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"TSK'nın omurgası astsubaylarımız, vatan için canlarını ortaya koyarken emeklilikte açlık sınırında yaşamaya mahküm ediliyor. Bu kahramanlar, onurlu bir yaşamı hak ediyor. Bu, hepimizin vefa borcu. Ancak verilen sözler havada kaldı, astsubaylarımız hayal kırıklığı içinde. Kanun teklifleri ve soru önergeleri cevapsız, talepler görmezden geliniyor."

Bağcıoğlu, acil çözüm bekleyen talepleri şöyle sıraladı:

"Astsubay başçavuş ve kıdemli başçavuşlara ek tazminat derhal ödenmeli. Emekli astsubay maaşları haksızca düşük, ek göstergeler artırılmalı. 2006'dan beri 100 TL'de çakılı kalan tazminat enflasyon karşısında eridi, güncellenmeli. Ek gösterge alamayanlara verilen cüzi ödeme artırılmalı. Zor koşullarda görev yapan TSK personeline bu hak tanınmalı. Emekli astsubayların yasal sesi TEMAD, üyelerinin haklarını almak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek için gayret sarf ediyor ancak yıllardır süren mücadelede sabır taşları çatladı. MSB ve iktidar yetkililerine taleplerini ileten TEMAD, artık dayanma gücü tükenen üyelerinin sessiz çığlığına ses olmaya çalışıyor.

Bu talepler, vatan için canını ortaya koyan kahramanların açlık sınırı üzerinde hayatlarını idame etmek için karşılanmalı. MSB, İçişleri Bakanlığı ve TBMM bu çığlığa kulak vermeli. Verilen sözler tutulsun, devletimizin vefa borcu ödensin. Astsubaylarımızın onurlu mücadelesi, TSK'nın moralini yükseltecek, milletimizin güvenini pekiştirecek."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Sözler, Yaşam, Son Dakika

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