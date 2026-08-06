Asu Kaya'dan Kadın Cinayeti Tepkisi - Son Dakika
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Asu Kaya'dan Kadın Cinayeti Tepkisi

Asu Kaya\'dan Kadın Cinayeti Tepkisi
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Asu Kaya, Nilda Müge Şahin cinayetini TBMM'de gündeme getirerek sorumlu bakanları eleştirdi.

(TBMM) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Şişli'de öldürülmeden 9 gün önce korunma talep eden Nilda Müge Şahin cinayetini TBMM Genel Kurulu'na taşıdı. Kaya, yaşanan kadın cinayetinde Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının sorumlu olduğunu belirterek, "Üç bakanlık, katilinin adını önceden bildiren bir kadını dahi yaşatamıyorsanız ne işe yarıyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan ve hayatını kaybeden 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in cinayetini gündeme taşıdı.

Nilda Müge Şahin'in cinayet öncesinde yetkili makamlara başvurduğunu belirten Kaya, "Nilda Müge Şahin, öldürülmeden 9 gün önce şikayetçi oldu, korunmayı talep etti. Devlet biliyordu. Buna rağmen fail serbest bırakıldı. ve Nilda, dün gece eski sevgilisi tarafından katledildi. Türkiye'yi getirdiğiniz son nokta işte budur: Artık kadınlar ölmeden önce katillerini devlete şikayet ediyor ama devlet onları koruyamıyor" dedi.

Yaşanan kadın cinayetinde sorumluluğu bulunan bakanlıkları sıralayan Kaya, "Peki kim sorumlu? Nilda'nın feryadını duymayan Aile Bakanı sorumlu. Kolluk gücünü etkin kullanmayan İçişleri Bakanı sorumlu. O caniyi 9 gün önce elini kolunu sallayarak salan Adalet Bakanı sorumlu. Üç bakanlık, katilinin adını önceden bildiren bir kadını dahi yaşatamıyorsanız, siz ne işe yarıyorsunuz? O koltukların arkasına saklanamayacaksınız, bu cinayetin de, bu cezasızlık düzeninin de hesabını tek tek vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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