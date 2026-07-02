Asu Kaya: Gayrimeşru Kararları Tanımıyoruz - Son Dakika
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Asu Kaya: Gayrimeşru Kararları Tanımıyoruz

02.07.2026 23:36
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CHP'li Asu Kaya, saray iktidarının kararlarını tanımadıklarını belirtti.

Haber: Erhan Özmen

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Buradan, il binamızın önünden, o koltuk sevdalısı butlancılara, o saray işbirlikçilerine en gür sesimizle; tek yürek söylüyoruz: Sizi tanımıyoruz. Sizin o gayrimeşru, o yok hükmündeki kararlarınızı tanımıyoruz, tanımayacağız. Bu örgüt sizin o şahsi hırslarla dolu buyruklarınıza asla ama asla boyun eğmeyecek" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, memleketi Osmaniye'de parti il binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaya şöyle konuştu:

"Böylesi tarihi bir dönemde, demokrasi mücadelemizi ve örgütümüzün iradesini; saray rejimine ve onun işbirlikçilerine karşı kararlılıkla savunuyorsunuz. Her biriniz eğilmeyen baş, satılmayan onurlu iradesiniz. Her birinize sımsıkı sarılıyor, hepinizle gurur duyuyorum. Başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere bizler partimizin seçilmişleri olarak, saraydan ya da AKP yargısından medet uman; kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklarla meşruiyet arayanlardan değiliz. Bizim pusulamız Anadolu ve Trakya'nın mazlum halkıdır, bizim kökümüz Kuvayı Milliye'dir. Meşruiyetimiz; örgütümüzün tercihinde, milletimizin gönlündedir."

"KARARLARINIZI TANIMIYORUZ"

Ancak bugün karşımızda, halkın iradesini gasp etmeyi alışkanlık haline getirmiş saray iktidarı yetmezmiş gibi; bir de o zihniyetin kötü bir taklidini partimize dayatan bir butlan yönetimi var. Buradan, il binamızın önünden, o koltuk sevdalısı butlancılara, o saray işbirlikçilerine en gür sesimizle; tek yürek söylüyoruz: Sizi tanımıyoruz. Sizin o gayrimeşru, o yok hükmündeki kararlarınızı tanımıyoruz, tanımayacağız. Bu örgüt sizin o şahsi hırslarla dolu buyruklarınıza asla ama asla boyun eğmeyecek. Sizin o kirli ittifakınıza baş vermeyecek. Cumhuriyet Halk Partisinde biat yok, teslimiyet yok; örgüt var, halk var."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Basın Toplantısı, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Saray, Son Dakika

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