Asya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Verçenik Tepesi'ne Tırmandı - Son Dakika
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Asya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Verçenik Tepesi'ne Tırmandı

Asya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Verçenik Tepesi\'ne Tırmandı

Asya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Kaçkar Dağları'nın en yüksek ikinci zirvesi olan Verçenik Tepesi'ne 4 saatte tırmandı. Karadeniz'in hırçın dağları ve sarp kayalıklarıyla dağcıların tercihleri arasında yer alan bölge, doğa severlere ve sporculara çeşitli imkanlar sunuyor.

21.08.2024 16:16
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Asya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Kaçkar Dağları'nın en yüksek ikinci zirvesi olan 3 bin 711 metre yüksekliğindeki Verçenik Tepesi'ne 4 saatte tırmandı.

Doğasıyla turizmde alternatif arayanların yanı sıra sporculara da çeşitli imkanlar sunan Karadeniz, hırçın dağları ve sarp kayalıklarıyla dağcıların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Bu kapsamda İstanbul'dan Rize'ye gelen Asya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 8 dağcı, gün ağarmadan Kaçkar Dağları'nın en yüksek ikinci zirvesi olan 3 bin 711 metre yüksekliğindeki Verçenik Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Zorlu parkurları aşarak 4 saatte zirveye ulaşan dağcılar, doğanın tadını çıkardı.

"Verçenik, Türkiye'de klasik rotası en zorlu dağ"

Kulüp Başkanı Murat Ali Koç, AA muhabirine, Kaçkar bölgesine yaklaşık 13 senedir her yıl geldiklerini söyledi.

Koç, Kaçkar, Altıparmak ve Verçenik zirvesini her sene tekrarladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verçenik, Türkiye'de klasik rotası en zorlu dağ. Çünkü zirveye ulaşmak için 200 metre falan kaya tırmanmak gerekiyor. Mesela birçok dağın zirvesine yürünerek ulaşılırken Verçenik zirveye tırmanarak ulaşılabiliyor. Burada da kaya dereceleri var. Dört dereceye yakın kaya etapları var. Onları geçerek zirveye ulaşılabiliyor."

Teknik detaylara da dikkati çeken Koç, "İnerken de 2 ip boyu iple iniyorsunuz. Yani 90 metreyi iple iniyorsunuz. Geri kalan kısmı da yürünerek daha dikkatli iniliyor. Çok zorlu bir parkur. Dediğim gibi Türkiye'deki tüm dağlar içinde klasik rotası en zorlu dağ." diye konuştu.

"Buraya tırmanışı belli seviyenin üstünde olan dağcı arkadaşlar katılabiliyor"

Koç, ekibe kulüp antrenörü Necdet Bozkurt ile doğa liderliği yaptıklarını ifade ederek, "İkimiz birlikte doğa liderliği yaparak her sene Karadeniz'e, Kaçkarlara tırmanışı organize ediyoruz. Verçenik de bunlar içinde en zorlusu." dedi.

Sporcuların da tırmanıştan memnun kaldığına dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Her sporcuyu ya da kulüpteki her dağcıyı buraya getiremiyoruz. Buraya uygun vasıfta eğitim almış, tırmanışı belli bir seviyenin üstündeki dağcı arkadaşlar katılabiliyor. Yoksa kulüpte 500 lisanslı sporcu var. Biz buraya uygun sporcularla geliyoruz. Şu an tırmanışımız da bitti. İniş yaptık. Kamp alanına geldik."

Antrenör Nejdet Bozkurt da Verçenik Tepesi'nin, Kaçkarların ikinci yüksek zirvesi olduğuna dikkati çekerek, "Sabah saat 04.00'te yürümeye başladık. 4 saatte zirvede olduk. Teknik bir dağ." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Asya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Verçenik Tepesi'ne Tırmandı - Son Dakika

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