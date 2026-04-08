Asya Pasifik'den Geçici Ateşkes'e Destek

Asya Pasifik ülkeleri, ABD- İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiklerini duyurmasının ardından bazı Asya Pasifik ülkeleri, geçici ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Malezya

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek Tahran yönetiminin sunduğu 10 maddelik planın sadece bölge için değil, dünyadaki barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından umut verici olduğunu kaydetti.

Bu önerinin sadece İran için değil Irak, Lübnan ve Yemen'i de kapsayan kapsamlı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesinin zorunlu olduğuna dikkati çeken Enver, ayrıca başta Gazze olmak üzere, Filistin halkına yönelik soykırım ve yerinden edilmenin sona ermesini sağlamanın da ilgili tarafların görevi olduğunu vurguladı.

Avustralya

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Avustralya'nın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik çabaları desteklemek ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılmasını sağlamak üzere uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalıştığını belirten Albanese, gerginliğin azaltılmasına yönelik çabaları dolayısıyla Pakistan, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Albanese, Avustralya'nın ateşkesin sürdürülmesini ve çatışmanın çözüme kavuşturulmasını istediğini vurgulayarak tüm tarafları uluslararası hukuka uymaya ve sivilleri korumaya davet etti.

Japonya

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, 2 haftalık ateşkesi "olumlu bir adım" olarak değerlendirdi.

Kihara, Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesinin öncelik olduğunu belirterek diplomatik çabalarla yakında "nihai anlaşmaya" ulaşılmasını beklediklerini ifade etti.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Çatışmayı sona erdirmeye yönelik tüm çabalara arka çıktıklarını aktaran Peters; Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın çözüm arayışındaki rolüne teşekkür etti.

Peters, kalıcı ateşkes için gelecek günlerde önemli adımlar atılması gerektiğine işaret ederek Yeni Zelanda'nın bu yöndeki tüm girişimlere destek vereceğini kaydetti.

Güney Kore

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park Il, 2 haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü Park, söz konusu adımın, küresel enerji tedariki açısından öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin yeniden başlaması açısından zemin hazırladığını belirterek gemilerin boğazdan güvenli geçişine yönelik beklentilerini dile getirdi.