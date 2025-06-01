Asya-Pasifik'te Güvenlik Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asya-Pasifik'te Güvenlik Tartışmaları

01.06.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hu Guangfıng, ABD'nin eleştirilerine yanıt vererek Asya-Pasifik'te istikrar vurguladı.

Singapur'da düzenlenen uluslararası güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda Çin heyetine başkanlık eden Ulusal Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tümamiral Hu Guangfıng, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in aynı forumda Çin'e yönelttiği eleştirilere karşılık verdi.

"Asya-Pasifik'te İşbirliğine Dayalı Deniz Güvenliği" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alan Tümamiral Hu, Washington yönetimini Asya-Pasifik'i istikrarsızlaştırmakla suçladı.

Hegseth'in Çin'e temelsiz suçlamalar yönelttiğini ileri süren Hu, bu yolla Asya-Pasifik'te çatışma ve bölünme yaratmayı, cepheleşmeyi kışkırtmayı ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını savundu.

Hu, Çin'in Asya-Pasifik sularının hegemonya arayışının sahnesi olarak kullanılmasına karşı olduğunu vurgulayarak, "Bazı ülkeler dışlayıcı ve cepheleştirici küçük halkaları teşvik ederek kendi askeri varlığını arttırıyor. Seyrüsefer serbestisi adına başkalarının egemenliğini ve deniz haklarını ihlal ederek, bölgede deniz güvenliği işbirliğini baltalıyor, Tayvan'ın ayrılıkçı güçlerine destek vererek, Tayvan Boğazı'nı istikrarsızlaştırıyor." dedi.

Macron'un Tayvan'ı Ukrayna ile kıyaslamasına tepki

Öte yandan Çin'in Singapur Büyükelçiliği de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Shangri-La Diyaloğu'nun açılışında yaptığı konuşmada Tayvan sorununu Ukrayna krizi ile kıyaslamasına tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Tayvan meselesinin bütünüyle Çin'in iç işi olduğu ve Ukrayna sorunu ile karşılaştırılamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Eğer biri çifte standartları kınarken bu aynı çifte standardın merceğinden yaparsa sonuçta ortaya çıkan daha fazla çifte standart olacaktır." ifadesine yer verildi.

Fransız lider, 30 Mayıs'ta yaptığı konuşmada, Ukrayna konusu başta olmak üzere çifte standarda karşı dikkatli olmak gerektiğini belirterek, "Eğer Rusya'nın Ukrayna'nın bir bölümünü hiçbir kısıtlama olmadan, küresel düzenin tepkisini çekmeden almasına izin verirsek Tayvan'da olabilecekler hakkında ne söyleyebilirsiniz?" diye konuşmuştu.

Hegseth'in Çin hakkındaki yorumları

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Shangri-La Diyaloğu'nda dün yaptığı konuşmada, Hint-Pasifik bölgesindeki müttefikleri ve savunma ortaklarına Çin'e karşı ortak caydırıcılık geliştirme çağrısında bulunmuştu.

Çin'in Asya'da hegemonik güç olmayı hedeflediğini, bölgenin en canlı ve hayati alanlarına hakim olmayı ve kontrol altına almayı umduğunu savunan Hegseth, bunun için ordusunu büyük ölçekte yapılandırdığı, gri alan taktikleri ve hibrit savaş yöntemleri dahil askeri güç kullanma niyetini daha fazla orta koyduğunu ileri sürmüştü.

Hegseth, Çin'in Güney Çin Denizi'nde resif ve adacıkları yasa dışı ele geçirip askerileştirdiğine, komşu ülkelerin egemenliğini tehdit ettiğine, seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü engellediğine, Tayvan'ı işgal etme niyetini ortaya koyduğuna işaret ederek, "Çin'in yarattığı tehdit gerçek ve her an acil hale gelebilir. Pekin'in Hint-Pasifik'te dengeleri değiştirmek üzere askeri güç kullanmaya hazırlandığı herkes için açık olmalı. Çin, bölgedeki statükoyu temelden değiştirmek istediğini açıkça gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Shangri-La Diyaloğu

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) düzenlediği Shangri-La Diyaloğu, 31 Mayıs-1 Haziran'da Singapur'da düzenlendi.

Bu yıl 22'nci kez düzenlenen foruma, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'dan hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katıldı.

Geçen yıllardan farklı olarak Çin bu yıl foruma savunma bakanı düzeyinde katılmazken, Ulusal Savunma Üniversitesinden askeri bir heyet ülkeyi temsil etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Washington, Diplomasi, Singapur, Politika, Ukrayna, Güncel, Tayvan, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik'te Güvenlik Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:49:03. #7.13#
SON DAKİKA: Asya-Pasifik'te Güvenlik Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.