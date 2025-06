Asya-Pasifik'te Güvenlik Tartışmaları

Singapur'da düzenlenen uluslararası güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda Çin heyetine başkanlık eden Ulusal Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tümamiral Hu Guangfıng, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in aynı forumda Çin'e yönelttiği eleştirilere karşılık verdi.

"Asya-Pasifik'te İşbirliğine Dayalı Deniz Güvenliği" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alan Tümamiral Hu, Washington yönetimini Asya-Pasifik'i istikrarsızlaştırmakla suçladı.

Hegseth'in Çin'e temelsiz suçlamalar yönelttiğini ileri süren Hu, bu yolla Asya-Pasifik'te çatışma ve bölünme yaratmayı, cepheleşmeyi kışkırtmayı ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını savundu.

Hu, Çin'in Asya-Pasifik sularının hegemonya arayışının sahnesi olarak kullanılmasına karşı olduğunu vurgulayarak, "Bazı ülkeler dışlayıcı ve cepheleştirici küçük halkaları teşvik ederek kendi askeri varlığını arttırıyor. Seyrüsefer serbestisi adına başkalarının egemenliğini ve deniz haklarını ihlal ederek, bölgede deniz güvenliği işbirliğini baltalıyor, Tayvan'ın ayrılıkçı güçlerine destek vererek, Tayvan Boğazı'nı istikrarsızlaştırıyor." dedi.

Macron'un Tayvan'ı Ukrayna ile kıyaslamasına tepki

Öte yandan Çin'in Singapur Büyükelçiliği de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Shangri-La Diyaloğu'nun açılışında yaptığı konuşmada Tayvan sorununu Ukrayna krizi ile kıyaslamasına tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Tayvan meselesinin bütünüyle Çin'in iç işi olduğu ve Ukrayna sorunu ile karşılaştırılamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Eğer biri çifte standartları kınarken bu aynı çifte standardın merceğinden yaparsa sonuçta ortaya çıkan daha fazla çifte standart olacaktır." ifadesine yer verildi.

Fransız lider, 30 Mayıs'ta yaptığı konuşmada, Ukrayna konusu başta olmak üzere çifte standarda karşı dikkatli olmak gerektiğini belirterek, "Eğer Rusya'nın Ukrayna'nın bir bölümünü hiçbir kısıtlama olmadan, küresel düzenin tepkisini çekmeden almasına izin verirsek Tayvan'da olabilecekler hakkında ne söyleyebilirsiniz?" diye konuşmuştu.

Hegseth'in Çin hakkındaki yorumları

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Shangri-La Diyaloğu'nda dün yaptığı konuşmada, Hint-Pasifik bölgesindeki müttefikleri ve savunma ortaklarına Çin'e karşı ortak caydırıcılık geliştirme çağrısında bulunmuştu.

Çin'in Asya'da hegemonik güç olmayı hedeflediğini, bölgenin en canlı ve hayati alanlarına hakim olmayı ve kontrol altına almayı umduğunu savunan Hegseth, bunun için ordusunu büyük ölçekte yapılandırdığı, gri alan taktikleri ve hibrit savaş yöntemleri dahil askeri güç kullanma niyetini daha fazla orta koyduğunu ileri sürmüştü.

Hegseth, Çin'in Güney Çin Denizi'nde resif ve adacıkları yasa dışı ele geçirip askerileştirdiğine, komşu ülkelerin egemenliğini tehdit ettiğine, seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü engellediğine, Tayvan'ı işgal etme niyetini ortaya koyduğuna işaret ederek, "Çin'in yarattığı tehdit gerçek ve her an acil hale gelebilir. Pekin'in Hint-Pasifik'te dengeleri değiştirmek üzere askeri güç kullanmaya hazırlandığı herkes için açık olmalı. Çin, bölgedeki statükoyu temelden değiştirmek istediğini açıkça gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Shangri-La Diyaloğu

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) düzenlediği Shangri-La Diyaloğu, 31 Mayıs-1 Haziran'da Singapur'da düzenlendi.

Bu yıl 22'nci kez düzenlenen foruma, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'dan hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katıldı.

Geçen yıllardan farklı olarak Çin bu yıl foruma savunma bakanı düzeyinde katılmazken, Ulusal Savunma Üniversitesinden askeri bir heyet ülkeyi temsil etti.