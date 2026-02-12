At izinden şüphelisine ulaşılan çifte cinayette 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

At izinden şüphelisine ulaşılan çifte cinayette 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

12.02.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde Gülhanım (66) ve Fahri Baktır (70) çiftini evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Murat G. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde Gülhanım (66) ve Fahri Baktır (70) çiftini evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Murat G. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamedeki ifadesinde Murat G., üzerine atılan suçlamayı kabul etmedi. İddianamede ayrıca, Murat G.'ye bölgeye geldiği atın ayak izlerinden ulaşıldığı belirtildi.

Olay, geçen yıl 2 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi'ndeki bir bağ evi önünde meydana geldi. Camiden çıkan Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, evlerinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği çift yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Gülhanım ve Fahri Baktır, otopsi işlemlerinin ardından Hacılar ilçesinde toprağa verildi.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmada, suç mahallinde at izlerine rastladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleriyle birlikte özel bir araştırma ekibi oluşturuldu. Yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüphelinin Murat G. olduğu, olay yerine at ile gelip, silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra yine at ile uzaklaştığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Murat G. yakalandı. Gözaltına alınan Murat G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüpheli Murat G. hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak öldürme' ve 'Tasarlayarak adam öldürme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 2 kez ceza istendi. İddianamede, ifadesine de yer verilen Murat G., alınan tüm ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, analizi yapılan söz konusu atın kendisine ait olmadığını, cinayeti de kendisinin işlemediğini öne sürerek suçsuz olduğunu savundu. Şüpheli ayrıca üvey annesinin ölen Baktır çiftinin çocukları A.B.'den 85 bin lira alacağı olduğunu söyledi.

RAPOR DOSYADA

Cinayeti bölgede at nalı izlerinin ortaya çıkardığının da belirtildiği iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleriyle birlikte oluşturulan özel araştırma ekibinin raporuna da yer verildi. Yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüphelinin Murat G. olduğunun belirlendiği, olay yerine at ile gelip, silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra yine at ile uzaklaştığı tespit edildiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, Murat G.'ye ait at ile bölgede izleri bulunan at izlerinin karşılaştırılmalarının yapıldığı da belirtildi. İddianamede, kamera görüntülerine takılan at ile Murat G.'ye ait atın nal izleri ile kuyruk boyutunun uzunluğunun karşılaştırıldığına da vurgu yapıldı. Murat G., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Hacılar, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel At izinden şüphelisine ulaşılan çifte cinayette 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler
Türkiye yalnızlaşıyor Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...
Şanlıurfa’da çekildiği söyleniyor Sosyal medyada infial yaratan görüntü Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı “Artık yeter“ diyerek isyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:35
Arda Güler’i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
11:13
Yıllar sonra gelen itiraf Ali Koç, Arda Güler için ’’Bu kadar para eder mi’’ demiş
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için ''Bu kadar para eder mi?'' demiş
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:16:30. #7.11#
SON DAKİKA: At izinden şüphelisine ulaşılan çifte cinayette 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.