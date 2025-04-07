Ata Anı Evi'nde Gazilerle Duygusal Buluşma

(İZMİR) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1922 öncesi İzmir'e son kez baktığı ve "Bu şehre bir şey olacak diye çok korktum" dediği Belkahve'de, Bornova Belediyesi tarafından kent kültürüne kazandırılan Ata Anı Evi'nde özel bir buluşma gerçekleşti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıyan özel eşya ve materyallerin sergilendiği mekanda gazilerle bir araya geldi.

Gaziler, Ata Anı Evi'ni gezerek Kurtuluş Savaşı'nın sembol alanlarından biri olan Belkahve'nin önemine dair sunuma katıldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Başkan Ömer Eşki gazilere hitaben konuştu.

Gazilere duyduğu minneti dile getiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri burada, Atamızın İzmir'e baktığı ve büyük zaferin habercisi olan bu noktada ağırlamak bizim için büyük bir onur. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu toprakları vatan yapmak için büyük fedakarlıklar gösterdi. O gün verilen mücadele, bugün bizlere bağımsız ve çağdaş bir ülke bırakılmasını sağladı. Bugün burada bulunan sizler de Cumhuriyet'in yaşayan kahramanlarısınız. Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne, bu vatan için mücadele eden her kahramanımıza minnet borçluyuz. Belkahve, sadece İzmir'in değil, tüm Türkiye'nin hafızasında yer eden bir nokta. Çünkü Atatürk, 9 Eylül sabahı bu tepeden İzmir'e baktığında, o zaferin gururunu ve halkının özgürlüğe kavuştuğunu hissetti. Ama aynı zamanda, bu şehrin ve ülkenin bir daha asla esaret altına girmemesi için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini de düşündü. Biz de Atamızın izinden giderek Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz."