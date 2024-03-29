ATA Parti Genel Başkanı Karabük Üniversitesi\'nde Afrikalı öğrencilerin fuhuş olaylarına karıştığı iddiasıyla ilgili incelemelerde bulundu

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Karabük Üniversitesi'nde Afrikalı öğrencilerin fuhuş olaylarına karıştığı iddiasıyla ilgili Karabük'te incelemelerde bulundu. Zeybek, "Türk öğrencilerinin öğrenim hakkını yabancılara satan AKP yönetimi suçun kökündedir. Bütün devlet üniversitelerinde yabancı öğrenciler ile öğretim üyeleri konusu araştırılmalıdır. Bunların gerçekleşmesi için de Türkiye AKP'den kurtulmalıdır" dedi.
ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Karabük Üniversitesi'nde Afrikalı öğrencilerin fuhuş olaylarına karıştığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından MYK üyeleriyle birlikte Karabük'e giderek incelemelerde bulundu. Zeybek konuya ilişkin yaptıkları incelemeleri X hesabından da paylaşan Zeybek şunları söyledi:
"ATA Parti Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile danışmanlarla birlikte Karabük'e gittik. Önceden kimi öğrencilerden, yerel gazetecilerden aldığımız bilgileri, bir de yerinde görmek, yetkililerden de bilgi almak istedik. Sayın Vali önce bizi 14.00'de beklediğini söyledi. Sonra acil işi çıktı.
"REKTÖR SÖYLEDİKLERİNE İNANIYORSA KARABÜK BU ÇİRKİNLİKTEN KURTULAMAZ"
Sayın Rektör görüşmek isteğimize bir karşılık vermedi. Biz yine de gittik. Kapılarda karşılandık. Karşılıklı saygı içinde söyleştik. Rektör, olaylardan sorumlu kendisi olmamasına karşılık, olanları yok sayarak Üniversitesiyle, kendisini atayan AKP yetkililerini savundu. Böyle konuşması doğal olsa da, dediklerine inanıyorsa kötü. O zaman Karabük bu çirkinlikten kurtulmayacak demektir.
Biz ayrıldıktan sonra yapılan, bundan böyle yabancı öğrencilerden sağlık belgesi isteneceği açıklaması bir umut ışığı olarak görülebilir. Konuştuğumuz öğrencilerin ilk söylediği, verem de içinde olmak üzere gelenlerin salgın hastalıklar getirdiği gerçeğiydi.
"ÖNCEKİ REKTÖR VE VALİ, BATAKLIĞIN SORUMLUSU"
İşin köküne inince sorumlunun sadece giden rektör olmadığı ortadadır. Kırgızistan'daki Türk Kırgız Manas Üniversitesi'ne gönderilen eski rektör, oluşan bataklığın sorumlusu olsa da, dönemin valisi de suçlanıyor. Öte yandan Türk öğrencilerinin öğrenim hakkını yabancılara satan AKP yönetimi ise suçun kökündedir.
Atatürk'ün büyük işlerinden birisi olan Kardemir ile anılan Karabük daha çok gecikmeden bu pislikten kurtarılmalıdır. Öncelikli olarak yabancı öğrenciler toplam bir sağlık taramasından geçirilerek ülkelerine geri gönderilmelidir. Karabük Üniversitesi'nden yabancı öğrenci getirmek yetkisi kaldırılmalıdır. Eski rektör ile dönemin yetkilileriyle ilgili gerçek bir soruşturma yapılmalı, mal varlıkları incelenmelidir. Bütün Devlet Üniversitelerinde yabancı öğrenciler ile öğretim üyeleri konusu araştırılmalıdır. Bunların gerçekleşmesi için de Türkiye AKP'den kurtulmalıdır."
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