Ata Partili Emin Fahir Gür'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Taşlarıyla Oynamayın"

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(ANKARA) - ATA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Fahir Gür, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile ilgili "Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarıyla oynamayın. Uyguladığınız politikalar hem devlete hem de dine zarar vermektedir" dedi.

ATA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Fatih Gür, "ABD ve Türkiye Yüzyılı Modeli" başlıklı bir değerlendirme yaptı. Gür, şunları söyledi:

"Milli Eğitim yerine dini eğitim getiriliyor"

"Son zamanda özellikle Anayasa'ya aykırı olarak ve halkımızın tepkilerini dikkate almadan gerçekleştirilen kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yapılan değişiklerle Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik bir hukuk devleti olan yapısı, şeriat hukukuna dayalı bir halifelik yönetimine dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Sayıları sürekli artan imam hatip okulları vasıtasıyla, bilim bilinci yerine gençlerde bağnaz din bilinci oluşturulmaya çalıştırılmaktadır. Eğitim sisteminde müfredat değiştirilerek Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk ve Türk Devrimi ders kitaplarından çıkarılmakta, milli eğitimin yerine dini eğitim getirilmeye çalışılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, dinci gerici cemaatlerin okullarda yuvalanmasının önünü açmakta, onlara maddi kaynak temin etmekte, ÇEDES gibi sözde örtülü programlarla küçücük çocuklarımızın beyni yıkanmaya çalışılmaktadır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de bu projenin sonucudur. Son olarak yeni anayasa söylemleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iktidardan uzaklaşması engellenmeye çalışılmakta ve Cumhuriyetimizin laik yapısının şeriata dayalı halifelik sistemine dönüştürülmesi için telaşlı bir çaba içine girilmektedir."

Haziran ayında bir ebeveynin zorunlu din dersinden muaf olması için çocuğunun kimliğinde dinini Hristiyan olarak değiştirmesi ve 15 yaşındaki bir öğrencinin din dersi öğretmeninin baskıları sonucunda intihar ettiği iddiasını hatırlatan Gür, hükümetin uyguladığı politikalar yüzünden toplumda inançsızlığın oluştuğuna dikkat çekti.