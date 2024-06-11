Ata Partili Emin Fahir Gür'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Taşlarıyla Oynamayın" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ata Partili Emin Fahir Gür'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Taşlarıyla Oynamayın"

Geniş Video İzle

ATA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Fahir Gür, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile ilgili "Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarıyla oynamayın. Uyguladığınız politikalar hem devlete hem de dine zarar vermektedir" dedi.

11.06.2024 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ATA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Fahir Gür, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile ilgili "Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarıyla oynamayın. Uyguladığınız politikalar hem devlete hem de dine zarar vermektedir" dedi.

ATA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Fatih Gür, "ABD ve Türkiye Yüzyılı Modeli" başlıklı bir değerlendirme yaptı. Gür, şunları söyledi:

"Milli Eğitim yerine dini eğitim getiriliyor"

"Son zamanda özellikle Anayasa'ya aykırı olarak ve halkımızın tepkilerini dikkate almadan gerçekleştirilen kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yapılan değişiklerle Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik bir hukuk devleti olan yapısı, şeriat hukukuna dayalı bir halifelik yönetimine dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Sayıları sürekli artan imam hatip okulları vasıtasıyla, bilim bilinci yerine gençlerde bağnaz din bilinci oluşturulmaya çalıştırılmaktadır. Eğitim sisteminde müfredat değiştirilerek Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk ve Türk Devrimi ders kitaplarından çıkarılmakta, milli eğitimin yerine dini eğitim getirilmeye çalışılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, dinci gerici cemaatlerin okullarda yuvalanmasının önünü açmakta, onlara maddi kaynak temin etmekte, ÇEDES gibi sözde örtülü programlarla küçücük çocuklarımızın beyni yıkanmaya çalışılmaktadır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de bu projenin sonucudur. Son olarak yeni anayasa söylemleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iktidardan uzaklaşması engellenmeye çalışılmakta ve Cumhuriyetimizin laik yapısının şeriata dayalı halifelik sistemine dönüştürülmesi için telaşlı bir çaba içine girilmektedir."

Haziran ayında bir ebeveynin zorunlu din dersinden muaf olması için çocuğunun kimliğinde dinini Hristiyan olarak değiştirmesi ve 15 yaşındaki bir öğrencinin din dersi öğretmeninin baskıları sonucunda intihar ettiği iddiasını hatırlatan Gür, hükümetin uyguladığı politikalar yüzünden toplumda inançsızlığın oluştuğuna dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Yüzyılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ata Partili Emin Fahir Gür'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Taşlarıyla Oynamayın' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:20:58. #1.12#
SON DAKİKA: Ata Partili Emin Fahir Gür'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Taşlarıyla Oynamayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement