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Ata tohumları Mezopotamya'nın verimli topraklarıyla yeniden buluştu

ADIYAMAN - Kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumlarını Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan temin eden Samsat Belediyesi, bölgede bu tohumların kullanılması için deneme amaçlı ekip yaptı.

Ata tohumlarının yeniden yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere ulaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalar yürütülürken, Adıyaman'ın Samsat ilçe belediyesi de bölgede artık neredeyse kullanılmayan ata tohumunu yeniden toprakla buluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan temin edilen Karakılçık Siyah Buğday ile Yalın Kavuzzus Arpa'yı deneme amaçlı ekti. Çiftçilere örnek olması için bu yıl 200 dönüme buğday, 5 dönüme ise arpa ekildi. Atatürk Barajı sahil kenarına ekilen buğday ve arpa Mezopotamya'nın verimli topraklarıyla yeniden buluştu. Samsat Belediyesi elde edeceği ürünü, gelecek yıl çiftçiye tohum olarak dağıtacak.

Tohum ekimiyle ilgili bilgi veren Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Büyük şehirlerde beyaz buğdaydan kaynaklı hastalıklar çıkmaya başladı. Glikozundan, şeker, kalp damar hastalıklarına kadar bir çok rahatsızlıklar ortaya çıktı. Artık ata beslenme sistemine dönmemiz gerekmektedir. Bütün beslenme uzmanları da ata beslenmesini öneriyor. Bizlerde bu tohumları araştırdık. Bölgemizde artık yok olmaya yüz tutmuş tohumları bulduk ve bugün burada toprakla buluşturuyoruz. Bu tohumlar hem çiftçimize katma değer olarak kazandıracak hem de sofralarda sağlıklı ürünlerin vermenin mutluluğunu yaşatacak" diye konuştu.