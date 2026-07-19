Ata Tohumlarıyla Yüksekova\'da Tarım

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Tahir Şen, 32 yıldır koruduğu ata tohumlarıyla sebze yetiştiriyor.

Dize Mahallesi'nde çiftçilik yapan Şen, daha kaliteli ve verimli ürün elde ettiğini belirttiği ata tohumlarını kullanmayı sürdürüyor.

Tohumların kaybolmaması için özenle saklayan Şen, yetiştirdiği ürünlerin bakımını da büyük bir titizlikle yapıyor.

Yaklaşık 5 dönümlük arazisinde meyve ağaçlarının yanı sıra domates, biber, patlıcan, şeker pancarı, marul ve maydanoz gibi çeşitli ürünler yetiştiren Şen, günün büyük bölümünü ürünlerinin bakımıyla geçiriyor.

Ata tohumlarından yetiştirdiği sebzelerden verim aldığını belirten Şen, hasat ettiği ürünlerin bir bölümünü ailesiyle tüketiyor, bir kısmını akraba ve komşularıyla paylaşıyor, kalanını ise satarak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Ata tohumlarını yıllardır koruduğunu ifade eden Şen, "Burada yetiştirdiğim ürünlerin tamamı organiktir. Ektiğim ürünlerin tohumlarını kendim ayırıyorum. Kışa doğru tohumları kurutup muhafaza ediyor, bir sonraki yıl yeniden toprakla buluşturuyorum. Yaklaşık 32 yıldır bu tohumları kendim saklıyor ve üretimde kullanıyorum." dedi.

Daha önce satın aldığı tohumlarla istediği verimi elde edemediğini anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Eskiden çarşıdan tohum alıp ekiyordum ancak istediğim verimi alamıyordum. Daha sonra kendi tohumumu üretmeye karar verdim. Bu yöntemle üretim yapmaya başladıktan sonra daha yüksek verim elde ettim. Hasat ettiğimiz ürünlerin bir kısmını ailece tüketiyoruz. Bir kısmını komşularımıza, akrabalarımıza ve dostlarımıza gönderiyoruz. Kalanını ise satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz."