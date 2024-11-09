Atak helikopterin kamerasından Van Gölü böyle görüntülendi
VAN - Jandarma Genel Komutanlığı, Atak helikopterinin görev uçuşu sırasında kamerasına yansıyan Van Gölü'nün eşsiz manzarasını sosyal medya hesabında paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ATAK'ın gözünden Van Gölü bir başka güzel. ATAK helikopterimizin görev uçuşu sırasında kamerasına takılan eşsiz güzellikteki görüntülerle baş başa bırakıyoruz sizleri" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Atak Helikopteri'nden Van Gölü Görüntüleri - Son Dakika
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