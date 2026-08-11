Atakum'da Kamyon Devrildi
Samsun'un Atakum ilçesinde kamyon, dönüşte istinat duvarına çarparak devrildi. Yaralı yok.
Samsun'un Atakum ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyon devrildi.
İ.Y. (53) idaresindeki kamyon, Alaçam Caddesi'nde kavşakta dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi.
Kazada yaralanan olmazken kamyon ve istinat duvarında hasar oluştu.
Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alındı.
Yolun trafiğe açık olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Kamyon Devrildi - Son Dakika
AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Sizin düşünceleriniz neler ?