Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi - Son Dakika
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Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi

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Akaryakıtta son dönemin en yüksek artışlarından birinin bu gece yarısından sonra pompaya yansıması bekleniyordu. Sektör kaynaklarının aktardığı yeni bilgilere göre benzine yapılması beklenen 1,50 liralık zam ile motorine beklenen 5,13 liralık zam uygulanmayacak.

Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve ürün fiyatlarındaki artışlar nedeniyle akaryakıt sektörü aylardır büyük bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kalıyor.

DEV ZAMLAR DUYURULMUŞTU

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka ile ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, piyasaları alt üst ederken, sektör kaynakları benzinde 2 lira, motorinde ise 6,85 liralık rekor bir zam gereksinimi oluştuğunu belirterek, fiyat artışlarının bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılacağını duyurmuştu.

EŞEL MOBİL BİLE 5 LİRANIN ALTINA DÜŞÜREMEYECEKTİ

1 Ağustos itibarıyla devreye alınan ve 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak eşel mobil düzenlemesiyle fiyat artışlarının yüzde 25’lik kısmı ÖTV indirimiyle devlet tarafından karşılanırken, kalan yüzde 75'lik bölüm doğrudan satış fiyatlarına yansıtılıyor. Eşel mobil sisteminde pompaya yansıması beklenen net artış benzinde 1,50 lira, motorinde ise yaklaşık 5,13 lira olacaktı.

ZAM YAPILMAYACAK

Ancak sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, beklenen dev zamların uygulanmasından vazgeçildi. Sektör kaynakları, "Yurt dışı piyasaları kaynaklı oluşan ve bu gece yarısından geçerli olması beklenen motorinde 5.13, benzinde 1.50 liralık zam ihtiyacı gerçekleşmeyecek" diyerek, zamların yapılmayacağı duyuruldu.

ZAMLAR UYGULANSAYDI TABELALAR NASIL GÖRÜNECEKTİ?

Dağıtım şirketleri ve iller arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı farklılıklar olsa da, beklenen zamların uygulanması durumunda fiyatlar ciddi seviyelere ulaşacaktı. 

İşte zamlar uygulansaydı bazı illerde oluşacak fiyatlar: 

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 69,92 TL’den 71,42 TL’ye, motorinin litresi ise 80,07 TL’den 85,20 TL’ye yükselecekti.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 69,77 TL’den 71,27 TL’ye, motorin ise 79,93 TL’den 85,06 TL’ye tırmanacaktı. 

Başkent Ankara'da sürücüler benzinin litresini 72,39 TL’den, motorinin litresini ise 86,32 TL’den almaya başlayacaktı.

İzmir'deki istasyonlarda da benzer bir tablo yaşanacak ve benzinin litresi 72,67 TL'ye, motorinin litresi ise 86,59 TL'ye ulaşacaktı.

MOTORİN 90 LİRAYA YAKLAŞACAKTI

Beklenen bu artışları hayata geçseydi motorin, nakliye ve bayi maliyetlerinin daha yüksek olduğu bazı Anadolu kentlerinde 90 TL sınırına iyice yaklaşmış olacaktı.

İstanbul, Ekonomi, Ankara, İzmir, Zam, Son Dakika

Son Dakika Akaryakıt Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • nameless nameless nameless nameless:
    90 dayanmış bir de lütufmuş gibi zam uygulanmayacakmış. Bu millete mustehak 13 1 Yanıtla
  • elmaalper2@gmail.com [email protected]:
    arabayla korkuyoruz bı yere gitmeye,, iş ev dışı hayatımız kalmadı 10 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    zahmet olmuş soğan patetes olmuş 60 tl 6 1 Yanıtla
  • Adem2506 Adem2506:
    mazot varil fiyati 78 dolardan 100 dolara çiktiğinda 30 tl zam geldi, ee şimdi 78 dolara geriledi hani 30tl bindirdinizya indirim i neredeee bekliyoruz şimdide zam yapmamişlarda müjde diyorrlar allaha havale ediyorum 3 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Özürleri kabahatinden büyük hükümet ! 2 0 Yanıtla
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